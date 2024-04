CRIME

Facção determina fechamento de comércio e assusta moradores no Subúrbio; ouça áudios

Polícia realiza ação conjunta em Mirantes de Periperi para frear conflito entre grupos criminoso

Wendel de Novais

Publicado em 16 de abril de 2024 às 10:19

CV ocupou Mirantes de Periperi Crédito: Reprodução

Moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador passaram por um susto nesta segunda-feira (15) após ordens de traficantes para o fechamento do comércio na região circularem pelas redes sociais. De acordo com informações, o Comando Vermelho (CV), que se estabeleceu em Mirantes de Periperi, nos últimos dias, mira o avanço pela região, ocupando outras localidades. Na segunda, o grupo enviaria homens para as regiões do Alto do Tanque, Recanto da Urbis e da Rua da Jaqueira.

As áreas citadas são próximas a Mirantes. Em áudio de moradores que a reportagem teve acesso, familiares e amigos se avisavam do risco anunciado por criminosos, orientando o fechamento de lojas de pessoas que têm comércio. No Recanto da Urbis, por exemplo, uma moradora chegou a falar de dezenas de homens armados nas ruas.

“Deixa eu te dizer, presta atenção nas coisas aí, minha filha. Vigia, viu? Eu vim da rua aqui agora, o pessoal está fechando tudo aqui na Urbis, deu toque de recolher. Diz que tem mais de 50 homens armados na pista, a polícia diz que vai invadir e que o pessoal que chegou aqui não vai respeitar morador. Está tudo fechando, minha filha. Fica de olho, qualquer coisa fecha logo e vai embora, viu? Eu não vou nem passar aí”, fala a moradora em áudio encaminhado à reportagem.

Prevendo novos ataques, a polícia reforçou a segurança na região na noite de segunda. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes da 18ª e da 31ª CIPMs, dos Batalhões de Choque e Patamo, do Bope e da CIPT/Rondesp BTS promoveram a intensificação das rondas e incursões na Baixada de Mirantes de Periperi e no Campo do Bambu. Houve também o apoio de helicópteros do Graer, mas não foram registradas prisões ou apreensões.

A medida conteve, no entanto, o que se projetava como um avanço do CV para as áreas onde o comércio teve ordem para fechamento. Em um outro áudio, um morador chega a relatar que precisou mudar o roteiro para casa por conta da ação de bandidos. Os criminosos teriam fechado a subida de Vista Alegre, nas imediações da Estrada do Derba.

"Estou voltando para casa. Cadê a polícia? Os vagabundos interceptaram a rua aqui da da subida da Vista Alegre, eu quebrei aqui para o Hospital do Subúrbio e vou retornar lá em cima e descer por Paripe para voltar para casa. Sem condição, estão dizendo que vão tomar tudo hoje, já deram ordem até de fechar o comércio", relata um morador em áudio.