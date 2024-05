Suspeito de tráfico é preso com porções de K9 em Tancredo Neves

Trinta e três porções de K9, dois pinos de cocaína, maconha, uma pedra média de crack, R$ 204, um veículo, um celular e dezenas de embalagens para acondicionar entorpecentes foram apreendidos nesta sexta-feira (17), em Tancredo Neves, na capital baiana. A apreensão foi realizada por investigadores da 11ª Delegacia Territorial do bairro. Um homem foi preso em flagrante.

O suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe, ficando à disposição da Justiça. As ações terão desdobramentos, com o objetivo de identificar e localizar outros envolvidos com o tráfico de drogas em Tancredo Neves.