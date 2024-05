Suspeito de estuprar criança é preso em Vitória da Conquista

A investigação aponta que homem armazenava centenas de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, incluindo abusos praticados por ele

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, por suspeitas de estupro de vulnerável. A prisão preventiva foi efetuada nesta quinta-feira (16), durante a 'Operação Proteção', com o objetivo de combater crimes de estupro de vulnerável e de produção, oferta, troca, disponibilização, transmissão, distribuição, aquisição, posse ou armazenamento virtual de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.