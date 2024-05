Estupros correspondem a 63% das violações contra crianças e adolescentes na Bahia

Os dados fazem parte do painel interativo que reúne os dados do canal Disque 100, vinculado ao Governo Federal

O crime de estupro é o abuso sexual mais frequente contra crianças e adolescentes na Bahia. Apenas neste ano, foram 415 vítimas do crime, o que representa 63% do total de violações sexuais registradas no estado através do Disque 100. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes será celebrado no próximo sábado (18).