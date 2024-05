Bahia registra 11 abusos sexuais de crianças e adolescentes por dia

Denúncias podem ser feitas através do canal Disque 100

Entre janeiro e a primeira quinzena de maio deste ano foram registradas 1.557 violações sexuais contra crianças e adolescentes na Bahia. É como se, todos os dias, 11 denúncias de abuso sexual infantil fossem feitas no estado. Os registros foram computados pelo canal Disque 100, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH). Entre os crimes praticados estão estupro de vulnerável e importunação sexual.

O pai da vítima descobriu, através de mensagens enviadas pela filha a algumas amigas, que ela era estuprada pelo padrasto desde os 7 anos, o que pode ter motivado a tentativa de suicídio. O caso aconteceu em Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. Um ano antes, dessa vez no município de Ibicaraí, uma menina de 12 anos engravidou após ser estuprada pelo padrasto. O homem foi preso.

Foram feitas 4.711 denúncias de crimes contra crianças e adolescentes na Bahia neste ano. As denúncias correspondem 27.573 violações, sendo 1.557 delas sexuais - isso porque, cada uma pode conter mais de um tipo de crime tipificado. Foram 415 vítimas de estupro e 155 crimes de importunação sexual. A diferença entre os dois crimes é a violência física, que caracteriza o estupro. O número total envolve todos os outros tipos de violações, não só as sexuais, como abandono, falta de acesso à alimentação, educação, etc.