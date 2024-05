Homem preso por pornografia infantil em Salvador tinha mandado em aberto pela Justiça de Santa Catarina

O homem que foi preso em flagrante, no bairro de Águas Claras, em Salvador, por armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, foi alvo de mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça de Santa Catarina. Ainda não se sabe qual a relação do crime com o estado pois as investigações ainda estão no início, segundo a delegada Simone Moutinho.