SALVADOR

Suspeito de armazenar pornografia infantil é preso em flagrante em Águas Claras

Equipamentos eletrônicos com materiais pornográficos foram apreendidos com o investigado

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 07:31

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um suspeito de armazenar pornografia infantojuvenil por meios virtuais foi preso em flagrante nesta quinta-feira (16), duranteo 'Dia D' da operação nacional Caminhos Seguros, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp). Equipes da Polícia Civil da Bahia realizaram ações no bairro de Águas Claras, em Salvador, em alusão ao Dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O homem é alvo de ações da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) do bairro. Equipamentos eletrônicos com materiais pornográficos foram apreendidos com o investigado.

As equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e vão analisar imagens, dispositivos eletrônicos e outros elementos que colaborem com as investigações acerca da exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente virtual.