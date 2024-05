ALERTA

MP lança campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Evento de lançamento contará com debate sobre os desafios

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 10:36

Ministério Publico da Bahia Crédito: Divulgação

Na semana de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Ministério Público da Bahia lança nesta sexta-feira (17) uma campanha de alerta para dar visibilidade ao tema, em razão da elevada quantidade de notícias de violência sexual contra crianças e adolescentes na Bahia e no Brasil.

Somente no último ano, foram registrados na Bahia 5.024 casos de abuso e exploração sexual infantojuvenil, conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).

No Brasil, diariamente, são registrados, pelo menos, 130 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o mais alarmante é que mais de 76% dos casos ocorrem nas casas das vítimas e os principais agressores são pessoas próximas, dificultando as denúncias e a proteção.

O evento de lançamento, que ocorrerá a partir das 8h30, no auditório do MP no CAB, será aberto pelo procurador-geral de Justiça Pedro Maia e pela promotora de Justiça Ana Emanuela Rossi, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca).

A programação contará com um debate sobre os desafios e avanços no âmbito do MP para a proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A campanha será divulgada em TVs, jornais, rádios, outdoors, meios de comunicação digital, além do site e redes sociais da Instituição (Instagram, TikTok, Facebook e Youtube).

Ela alerta a sociedade sobre a importância de todos estarem atentos a qualquer sinal de alteração de comportamento e humor de crianças e adolescentes, atuando para a proteção destes e para a responsabilização dos agressores. A campanha conta com o apoio de diversos veículos de comunicação social e fornecedores.

A promotora de Justiça Ana Emanuela Rossi alerta sobre a importância da vigilância e atuação da família, da comunidade e dos órgãos do Estado para a proteção e defesa de crianças e adolescentes. Ela destaca que cabe a todos mantê-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Todos precisam estar atentos e atuantes. As vítimas de violência sexual, geralmente, apresentam alterações no comportamento, que variam conforme a idade, características do núcleo familiar, tipo de abuso ou exploração ao qual foi exposta e a forma como a família, a escola e a comunidade lidam com o ocorrido”, destacou. A promotora complementou que, nesses casos, a busca pela ajuda profissional para acolhimento e proteção são fundamentais, além da denúncia imediata dos agressores.