PROFESSORA DO SEXO

Professora investigada por abuso sexual de menor engravida de adolescente

Segundo o jornal Extra, a professora, identificada como Rebecca Joynes, sentou no banco dos réus nesta semana e, durante o julgamento, o promotor do caso informou que ela comprou um cinto da marca Gucci, avaliado em R$ 2.185, para levá-lo ao antigo apartamento.

Em contrapartida, além do adolescente aliciado, Rebecca também mantinha outro relacionamento com um menino de 15 anos. No entanto, com esse menor, a professora engravidou durante o começo das relações sexuais após ele completar 16 anos.