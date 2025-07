CRIME

Cantor de banda de pagodão é morto em triplo homicídio na Cidade Baixa

Caso foi registrado na Rua Resende Costa

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 23:39

Leonardo Serpa, 23 anos, era cantor da banda Oh Original Crédito: Reprodução

Um triplo homicídio foi registrado na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador, na noite de terça-feira (1º). De acordo com informações iniciais, houve um tiroteio na Rua Resende Costa e três moradores do local foram baleados. Entre as vítimas, está o cantor Leonardo Serpa, 23 anos, o Léo da banda de pagodão Oh Original. >

Nascido e criado na Cidade Baixa, Léo teria sido socorrido por vizinhos no local, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O mesmo aconteceu com as outras duas vítimas, um casal que morava nas proximidades da área do crime. Não há ainda informações concretas sobre a motivação do tiroteio.>

Após os tiros, de acordo com fonte policial, uma equipe da 17ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local e constatou a ocorrência. Os policiais localizaram marcas de disparos em paredes e até em um veículo estacionado na área do crime, que fica perto da Avenida dos Andrades. As cápsulas de balas, no entanto, foram recolhidas pelos suspeitos após os disparos.>