Saiba quem é o casal morto com cantor de pagodão na Cidade Baixa

Vítimas foram identificadas pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 2 de julho de 2025 às 09:57

Anderson e Leonarda foram mortos a tiros Crédito: Reprodução

Além de Leonardo Lucas Barreto Serpa, 23 anos, o Léo, cantor da banda de pagodão Oh Original, um casal foi morto em um triplo homicídio na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador. As vítimas foram identificada como Anderson de Oliveira Souza, de 29 anos, e Leonarda Bárbara Gomes dos Santos, de 27. >

Os dois, assim como Léo, eram moradores da área onde foram mortos durante um tiroteio por volta das 20h45, na Rua Resende Costa. Nas redes sociais, Leonarda era ativa e postava a rotina na Vila Ruy Barbosa e em outros pontos de Salvador. Nas imagens, no entanto, ela cobria o rosto de Anderson com emojis. Veja fotos do casal na galeria abaixo:>

A motivação do crime é um mistério ainda, mas, de acordo com fonte policial, as cápsulas de bala deflagradas durante o tiroteio foram recolhidas.Após os tiros, de acordo com fonte policial, uma equipe da 17ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local e constatou a ocorrência. Os policiais localizaram marcas de disparos em paredes e até em um veículo estacionado na área do crime, que fica perto da Avenida dos Andrades.>

O casal e Léo teriam sido socorridos por vizinhos no local, mas acabou não resistindo aos ferimentos O cantor da banda de pagodão Oh Original era nascido e criado na Vila Ruy Barbosa, mas já era conhecido em Salvador por shows que fazia na região da Cidade Baixa e outras áreas da capital. Onde morava, era querido pelos vizinhos que ficaram assustados com a violência em que o jovem foi morto. Veja fotos de Léo Serpa na galeria abaixo:>

