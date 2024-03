Segurança Pública

Onde as vítimas de violência sexual podem buscar ajuda?

Hospitais, centros de acolhimento e projetos trabalham para reduzir os danos sofridos

Raquel Brito

Publicado em 22 de março de 2024 às 06:00

Só este ano, 595 pessoas sofreram estupros no estado, o que equivale a 10 por dia. Destas, 512, ou seja, 86%, são mulheres. Outros 74 casos, 12,4%, ocorrem com homens. Em outros nove registros, o gênero da vítima não foi informado. Abaixo, listamos serviços de apoio onde as vítimas podem encontrar acolhimento, confira:

Onde buscar apoio em caso de estupro:

*Santa Casa - em parceria com a Prefeitura, atende crianças e adolescentes vítimas de estupro desde o ano passado. A instituição foi selecionada através de edital para receber investimentos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para realizar o projeto “Sementes do Amanhã”, que irá atender, durante 12 meses, cerca de 210 crianças e adolescentes com faixa etária entre sete e 17 anos no período de contra turno escolar. Os atendimentos acontecem no Programa Avançar, Centro de Referência em Promoção Social da SCMBA, situado no Bairro da Paz, em Salvador.

*Casa da Mulher Brasileira - Primeira Casa da Mulher do estado, o espaço foi construído para auxiliar mulheres vítimas de violência. No local, que funciona na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana, serão ofertados diversos serviços de atenção às mulheres como apoio psicossocial, delegacia especializada, Promotoria de Justiça especializada, Juizado de Violência Doméstica, Núcleo da Defensoria Pública, alojamento de passagem e central de transporte.

*Maternidade Maria da Conceição de Jesus - Localizada no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, o hospital oferece atendimento médico e psicológico, acompanhamento do serviço social e aborto legal em casos em que há gravidez decorrente de violência sexual.

*TamoJuntas - Formado por mulheres, o TamoJuntas oferece assessoria jurídica, psicológica, social e pedagógica gratuitamente para mulheres em situação de violência. A organização atua em Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa e Ribeira do Pombal.

*Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM) - Existem 15 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) na Bahia, voltadas para denúncias de mulheres em casos de violência. Em Salvador, as unidades ficam nos bairros do Engenho Velho de Brotas e Periperi. Confira aqui os municípios onde as outras Deams (arquivo em PDF)

*Serviço AME, Hospital da Mulher - O Serviço AME (Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual) tem serviços de acolhimento para mulheres e adolescentes vítimas de estupro de toda a Bahia, com ação de profissionais como ginecologistas, assistentes sociais, enfermeiras e psicólogas. O acolhimento presencial é realizado no Hospital da Mulher, na Cidade Baixa, 24 horas por dia. Voltado para pacientes a partir de 12 anos, o Serviço AME é composto por equipe multiprofissional com médicas, enfermeiras, farmacêuticas, assistentes sociais, psicólogas e assessoria jurídica. O serviço funciona em parceria com o Ministério Público (MPBA), o Instituto Médico Legal (IML) e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM-BA), além de conselhos de saúde regionais. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, através dos números (71) 4141-6520 e (71) 3034-5005.

*Hospital Geral Clériston Andrade (Feira de Santana) - O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) é referência no acolhimento à vítimas de violência sexual na região de Feira de Santana. O atendimento presencial é realizado 24 horas por dia, por uma equipe multiprofissional com ginecologistas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas.

*Hospital Municipal Esaú Matos (Vitória da Conquista) - O Hospital Municipal Esaú Matos, em Vitória da Conquista, oferece atendimento especializado às meninas e mulheres expostas à violência sexual e à violência doméstica e familiar. As vítimas de estupro são atendidas em uma ala reservada, com uma equipe de profissionais, e têm acesso a medicações contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), exames clínicos, administração da pílula do dia seguinte e acompanhamento psicossocial, além de realizar o aborto legal previsto em lei (violência sexual e risco de vida para a mulher), quando solicitado.