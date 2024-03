Segurança Pública

Bahia tem dez vítimas de estupro por dia

O que deveria ser uma viagem por aplicativo de menos de meia hora, rotineira, fez com que uma mulher se tornasse mais uma vítima na estatística de violência sexual na Bahia. No trajeto do bairro de Armação até Sete de Abril, ela foi roubada e estuprada pelo motorista que prestava o serviço. O caso aconteceu na quarta-feira (20).