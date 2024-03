Segurança Pública

Homens são 12% das vítimas de estupro na Bahia

De acordo com Romina Margarita Hamui, mestra em saúde comunitária pelo grupo Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Gênero e Saúde (MUSA), do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, as principais vítimas de estupro são crianças e adolescentes.

Na casa do treinador, foram apreendidos notebook, dois aparelhos celulares e documentos. No alojamento dos jogadores foram localizados mais documentos, preservativos e lubrificantes sexuais.

Neste sábado (16), um homem foi detido na Avenida Oceânica, no bairro da Barra, suspeito de importunação sexual contra um menino de 11 anos. A denúncia foi feita pela tia da criança, que informou à Polícia Militar que o sobrinho foi vítima do crime em um bar na região.

Assim como o estupro, a importunação sexual está no escopo da violência sexual. Entretanto, enquanto a importunação sexual, de acordo com o Código Penal brasileiro, refere-se à prática, sem a consentimento, de ato libidinoso, com o fim de satisfazer a própria vontade ou a de terceiro, o estupro é um crime mais grave, no qual o abusador impõe o ato com uso de força.