TRÁFICO DE DROGAS

Líderes de grupo criminoso na Bahia são presos no Rio

Dupla atuava no estado em ramificação de uma quadrilha carioca

Publicado em 17 de maio de 2024 às 08:45

Uma dupla de suspeitos de liderar uma ramificação de uma organização criminosa do Rio de Janeiro, com atuação no baixo sul baiano, foi presa na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, na quinta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, os dois homens são envolvidos com os crimes de tráfico de armas e de drogas, latrocínios, roubos e homicídios. Um dos presos é suspeito de diversos ataques e homicídios ocorridos em Valença e em Cairu.

O grupo que seria liderado pela dupla atua em Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapoá, Cova de Onça, Torrinhas, Tapoias, Canavieiras, Taperoá e Nilo Peçanha. As prisões são o resultado de investigações da 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença), com a 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença).

O coordenador da 5ª Coorpin, delegado José Raimundo Neri Pinto, detalhou a integração entre as polícias, para o resultado alcançado. “A partir de todos os dados coletados nas apurações realizadas pela Polícia Civil da Bahia, tivemos esta ação integrada com a 65ª Delegacia de Polícia (65ª/DP) e a 134ª Delegacia de Polícia (134ª/DP) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Rio de Janeiro, cujo resultado foi a retirada de dois alvos prioritários, do convívio social da nossa região”, comentou.