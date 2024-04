SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia cumpre mandados contra grupos criminosos em Salvador

Integrantes de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas e homicídios são alvo de uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão por homicídio na Operação Parietum.

Os envolvidos são investigados por homicídios nos bairros da Liberdade, Águas Claras, Cajazeiras V e em outras regiões. Segundo a polícia, as investigações apontaram que os crimes estão relacionados com a disputa de grupos por territórios no tráfico de drogas.