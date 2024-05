Dupla é presa por homicídio envolvendo disputa de herdeiros no interior da Bahia

Dois homens, de 51 e 57 anos, foram presos nesta quinta-feira (16) suspeitos do homicídio de Carlos Alberto Monteiro da Costa em Gandú, no sul baiano. O crime aconteceu em dezembro de 2023 e as investigações policiais apontaram que a motivação foi uma disputa de herdeiros pelos direitos de uma propriedade rural.