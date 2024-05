OPERAÇÃO SUB LEGE

Capitão e soldados da PM investigados por execução são presos na Bahia

Os três policiais são suspeitos do homicídio de Robson da Silva Santos, ocorrido no último dia 7 de abril

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 13:49

Polícia Crédito: Divulgação

Três policiais militares foram presos na manhã desta quinta-feira (16), durante a deflagração da operação 'Sub Lege' nos municípios baianos de Jacobina e Pindobaçu, no centro norte do estado. Os policiais são investigados pelo homicídio de Robson da Silva Santos, ocorrido no último dia 7 de abril.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão nas residências dos PMs e na sede do 5º Pelotão de Pindobaçu. Foram apreendidas armas (pistolas, revólver e espingarda), carregadores de pistola, cartuchos e porções de maconha.

Segundo as investigações, Robson foi assassinado a tiros de armas de fogo em Pindobaçu, após ser retirado debaixo de uma cama, sem oferecer resistência. O crime teria características de execução sumária, inclusive com emprego de tortura. Ainda conforme as investigações, com base na análise do local do crime, do relatório médico e do laudo de necropsia, a vítima já estava sem sinais vitais ao ser levada ao hospital e apresentava múltiplas lesões compatíveis com ação violenta e disparos a curta distância.

As apurações contrariam a versão dos policiais, um capitão e dois soldados, de que a vítima teria resistido à ação policial, o que justificou o uso de força. Os PMs também são investigados por fraude processual.

Os mandados de prisão e busca foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu. Todo o material apreendido será submetido a conferência e análise pela Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis.

Já os investigados serão encaminhados para a Coordenação de Custódia Provisória, sediada no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, e para o 12° Batalhão, em Camaçari.