HOMICÍDIO

PM mata filha de 9 anos e tira a própria vida em Serrinha

Dois corpos foram encontrados na tarde desta segunda-feira (13) no município de Serrinha, localizado na região nordeste do estado. Segundo informações da Polícia Civil, um homem, identificado como Bruno de Oliveira Mota teria matado a filha de 9 anos e depois tirado a própria vida.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil, a criança foi encontrada já sem vida dentro da residência da família, no bairro Cidade Nova, com marcas de tiros. O autor e pai da vítima cometeu o crime e foi encontrado no local com sinais de suicídio.