BAHIA

Idosa é morta a facadas na Bahia

Suspeito do crime foi encontrado morto no dia seguinte

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 13:50

Uma idosa identificada como Valdete Andrade Farias, 73 anos, foi morta com golpes de faca na cidade de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o corpo da idosa foi localizado em sua residência, no bairro Cidade Jardim, na noite de sexta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 79ª Companhia Independente da PM foram acionados, na noite de sexta-feira (10), em razão do corpo de uma idosa com ferimentos por arma branca, ter sido encontrado no interior do imóvel onde ela morava.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato, isolando a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia.