'Seis dias de desespero': família segue à procura de Sushiman desaparecido em Terra Nova

William Aguiar Santos Morais está desaparecido desde a última terça-feira (7

Publicado em 13 de maio de 2024 às 10:52

O sushiman desapareceu em Terra Nova, Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Luz acesa, ventilador ligado e nenhum item roubado. Foi assim que a família encontrou a casa onde estava William Aguiar Santos Morais, 28 anos, no município de Terra Nova por volta das 22h da última terça-feira (7). Desde então, ele não foi mais visto e a agonia dos seus familiares se prolonga. Pai de William, Joelson Santos Morais, 58 anos, afirma que os últimos dias têm sido os mais sofridos sem notícias do filho, que trabalha como Sushiman, mas estava de folga na cidade em que nasceu e foi criado.

“Não saber onde ele está ou se está bem tem nos deixado nervosos e muito aflitos. São seis dias de desespero William foi para Terra Nova no dia 1º de maio para descansar porque só trabalhava novamente no dia 10. Eu não estava lá, mas o pessoal da família viu ele naquele dia. Durante a noite, notaram que a nossa casa lá estava com luz e ventilador ligados. Mas, quando a tia foi chamar por ele, não ouviu nenhuma resposta”, conta Joelson.

Na manhã da última quarta-feira (8), a mesma tia, que tinha as chaves da residência, entrou no local e notou tudo no seu devido lugar, menos o sobrinho. De acordo com Joelson, nenhum item da casa foi roubado, às luzes estavam ligadas, o ventilador funcionando, mas o cadeado do portão estava batido. O cenário faz a família imaginar que o Sushiman tenha sido vítima de um sequestro.

“Se não levaram nada e ele sumiu assim, sem mais nem menos, só podem ter levado ele da casa”, deduz Joelson. Desde o desaparecimento, o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Terra Nova. Até então, segundo a família, além do pai e da mãe, uma amiga de William foi ouvida no caso. Isso porque essa amiga é ex-namorada de Willian e estava em contato ele após se separar de um traficante da cidade.

Joelson explica que não pode afirmar nada sobre o motivo do desaparecimento, mas confirma que amiga já se relacionou com Willian e se separou de um criminoso com o qual tem dois filhos. “Eles eram namorados na adolescência, mas se separaram. Willian conheceu outra mulher com quem teve duas filhas e ela começou a namorar esse traficante e teve dois filhos. Porém, ela se separou dele e entrou para a igreja. De vez em quando, ficava aqui na porta de casa com a gente”, fala.

O pai do Sushiman também não confirma qualquer envolvimento entre o filho e a moça. “Eles só ficavam juntos aqui na porta de casa com a gente, não ficavam sozinhos. Ela brincava com a filha de 6 anos de Willian, mas era só isso”, conta o pai, que prefere não afirmar nada sobre a relação dos dois e o desaparecimento. Ele, no entanto, garante que a amiga tem colaborado com as investigações.