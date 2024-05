TERRA NOVA

Sushiman desaparece após sair de restaurante em Salvador

A Delegacia Territorial (DT/ Terra Nova) registrou o desaparecimento nesta sexta-feira (10). No dia em que desapareceu, William estaria em Terra Nova, Bahia, e a namorada do sushiman teria sido a última a entrar em contato com ele às 23h40 de terça-feira (7).