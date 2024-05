EM PAU DA LIMA

Operação mira quatro integrantes da Bamor suspeitos em espancamento de torcedor do Vitória

A operação Clássico da Paz, deflagrada pela Polícia Civil (PC) em parceria com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na manhã de domingo (12), tinha como alvo quatro suspeitos do espancamento de Vanderley Leal de Jesus, 26 anos, em Pau da Lima. O caso ocorreu no dia 14 de abril, antes da partida entre Vitória e Palmeiras no Barradão. A vítima, que é torcedor do Vitória, foi agredida com barras de ferro por integrantes de uma torcida organizada rival e ficou em coma até a última quinta-feira (9), no Hospital Geral do Estado.