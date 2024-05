OPERAÇÃO HORA CERTA

Polícia cumpre mandados em caso de PM suspeito de envolvimento em homicídio na Bahia

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (10), nos municípios de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Valente e Serrinha, ambas localizadas no nordeste do estado. O objetivo da operação é colher mais provas do envolvimento de um policial militar no homicídio de Clebson Machado Souza, no dia 1º de novembro de 2022, na cidade baiana de Santaluz.