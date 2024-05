Homem é preso após ameaçar mãe com facão; idosa era mantida em cárcere privado

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e cárcere privado, nesta terça-feira (14), em Ibotirama, localizado na região do Vale do São Francisco, nordeste baiano.

De acordo com o registro na Delegacia da cidade, o homem usou um facão para ameaçar a mãe e manteve a idosa de 63 anos em cárcere.

Policiais da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados pela filha da vítima, denunciando que o homem estava ameaçando sua mãe e mantendo-a em cárcere privado, no povoado de Várzea.

Ao chegar no local, os PMs contiveram o suspeito que estava com um facão. De imediato, buscas foram feitas no interior de um imóvel, onde a vítima foi localizada em um dos cômodos da residência.