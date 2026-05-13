Com samba, charuto e uísque Gold Label, posse de Kassio Nunes no TSE vira festa em Brasília

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Mariana Rios
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53
A posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral terminou em clima de show e celebração na madrugada desta quarta-feira (13), em Brasília. Segundo reportagem de O Globo, a festa reuniu autoridades do Judiciário, políticos, artistas e convidados em uma noite marcada por samba, charutos, espumantes, vinhos e doses de uísque Johnnie Walker Gold Label.
Durante a comemoração, realizada em uma casa de festas às margens do Lago Paranoá, o novo presidente do TSE subiu ao palco, cantou clássicos do samba e participou de apresentações ao lado de nomes como Jorge Aragão, Dudu Nobre e Ivo Meirelles.
De acordo com O Globo, a recepção reuniu cerca de mil convidados e foi organizada em formato “por adesão”, com ingressos vendidos a R$ 800 por associações ligadas ao meio jurídico, entre elas a Associação dos Juízes Federais.
Em um dos momentos mais comentados da noite, Kassio Nunes pegou o microfone para cantar “Vou Festejar” ao lado dos sambistas convidados. O ministro também entoou músicas como “É Hoje”, clássico da União da Ilha, e “O Show Tem que Continuar”, do grupo Fundo de Quintal.
A plateia reagiu com entusiasmo quando os artistas adaptaram versos de “Exaltação à Mangueira”, substituindo o trecho “a Mangueira chegou” por “Kassio Nunes chegou”, puxado por Ivo Meirelles.
Segundo a reportagem, convidados do camarote reservado ao ministro tiveram acesso a doses de uísque Johnnie Walker Gold Label. O cardápio da festa incluiu ainda espumante brasileiro 120 Casa Valduga e vinho argentino Angélica Zapata.
O buffet oferecia pratos da culinária brasileira, como filé de peixe, filé mignon, arroz e massas, além de risotos e serviço volante de coquetéis.
Entre os presentes estavam o cantor Gusttavo Lima, o sambista Sombrinha, além dos artistas Xande Avião e Chimbinha.
Do meio político, um dos nomes que mais chamaram atenção foi o senador Flávio Bolsonaro. Já entre integrantes do Judiciário estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e André Mendonça, além do ministro aposentado Ricardo Lewandowski e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Em uma das falas da noite, Kassio Nunes declarou: “Gratidão, fé e esperança é o que a gente quer para o Brasil”.