JUSTIÇA

Com samba, charuto e uísque Gold Label, posse de Kassio Nunes no TSE vira festa em Brasília

Novo presidente do TSE cantou sucessos ao lado de Jorge Aragão, Dudu Nobre e Ivo Meirelles em evento com ingressos de R$ 800

Mariana Rios

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53

Festa ocorreu após cerimônia da posse de Nunes Marques; ele comandará a Corte Eleitoral até maio de 2027 Crédito: Divulgação/TSE

A posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral terminou em clima de show e celebração na madrugada desta quarta-feira (13), em Brasília. Segundo reportagem de O Globo, a festa reuniu autoridades do Judiciário, políticos, artistas e convidados em uma noite marcada por samba, charutos, espumantes, vinhos e doses de uísque Johnnie Walker Gold Label.

Durante a comemoração, realizada em uma casa de festas às margens do Lago Paranoá, o novo presidente do TSE subiu ao palco, cantou clássicos do samba e participou de apresentações ao lado de nomes como Jorge Aragão, Dudu Nobre e Ivo Meirelles.

De acordo com O Globo, a recepção reuniu cerca de mil convidados e foi organizada em formato “por adesão”, com ingressos vendidos a R$ 800 por associações ligadas ao meio jurídico, entre elas a Associação dos Juízes Federais.

Em um dos momentos mais comentados da noite, Kassio Nunes pegou o microfone para cantar “Vou Festejar” ao lado dos sambistas convidados. O ministro também entoou músicas como “É Hoje”, clássico da União da Ilha, e “O Show Tem que Continuar”, do grupo Fundo de Quintal.

A plateia reagiu com entusiasmo quando os artistas adaptaram versos de “Exaltação à Mangueira”, substituindo o trecho “a Mangueira chegou” por “Kassio Nunes chegou”, puxado por Ivo Meirelles.

Gold Label, Casa Valduga e vinho argentino

Segundo a reportagem, convidados do camarote reservado ao ministro tiveram acesso a doses de uísque Johnnie Walker Gold Label. O cardápio da festa incluiu ainda espumante brasileiro 120 Casa Valduga e vinho argentino Angélica Zapata.

O buffet oferecia pratos da culinária brasileira, como filé de peixe, filé mignon, arroz e massas, além de risotos e serviço volante de coquetéis.

Artistas, ministros e políticos

Entre os presentes estavam o cantor Gusttavo Lima, o sambista Sombrinha, além dos artistas Xande Avião e Chimbinha.

Do meio político, um dos nomes que mais chamaram atenção foi o senador Flávio Bolsonaro. Já entre integrantes do Judiciário estavam os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e André Mendonça, além do ministro aposentado Ricardo Lewandowski e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.