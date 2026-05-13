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Homem que viralizou 'bebendo' detergente Ypê quebra silêncio e revela o que havia na embalagem

Leonardo Rodrigues afirmou que tudo não passou de brincadeira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:20

Leonardo Rodrigues
Leonardo Rodrigues Crédito: Reprodução

O homem que viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo supostamente consumindo detergente da marca Ypê afirmou que a gravação não passou de uma brincadeira. Leonardo Rodrigues, de 43 anos, disse que, na verdade, ingeria iogurte de coco colocado dentro da embalagem do produto.

Em entrevista ao Campo Grande News, ele explicou que o vídeo foi feito apenas como humor entre amigos e negou qualquer relação política com a publicação. A repercussão começou depois que a gravação passou a circular fora do contexto original nas redes sociais.

Nas imagens, Leonardo aparece bebendo diretamente da embalagem de detergente Ypê e, em seguida, faz um gesto obsceno direcionado “aos petistas”.

Segundo ele, não havia expectativa de que o conteúdo ultrapassasse o grupo em que foi compartilhado inicialmente e alcançasse dimensão nacional. “Era só um meme mesmo, sem política, sem nada. Fiz pra brincar. Depois virou essa confusão toda”, afirmou.

Decisão da Anvisa

A gravação passou a repercutir em meio à polêmica envolvendo a marca Ypê e uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na última semana, a agência determinou o recolhimento e a suspensão de lotes de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes produzidos pela Química Amparo, no interior de São Paulo, por risco de contaminação microbiológica.

A medida atingiu todos os lotes com numeração terminada em 1. Inicialmente, consumidores foram orientados a interromper imediatamente o uso dos produtos afetados.

Lava-roupas Líquidos (Linha Tixan e Ypê):

Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
Produto Ypê por Reprodução
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Produto Ypê por Reprodução

Após a decisão da Anvisa, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a publicar mensagens em defesa da marca, depois que usuários associaram a ação da agência ao fato de empresários ligados à Ypê terem feito doações à campanha presidencial de Bolsonaro em 2022.

Com isso, vídeos de pessoas esfregando detergente no corpo e até simulando o consumo do produto começaram a circular nas redes sociais. Leonardo, porém, reforçou que sua gravação não tinha ligação com manifestações políticas.

Na sexta-feira (8), a Ypê conseguiu na Justiça a suspensão temporária da decisão da Anvisa, enquanto aguarda um novo posicionamento da agência reguladora. Mesmo assim, a entidade manteve a recomendação para que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos no recolhimento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Ypê

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