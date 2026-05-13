Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim da 'taxa das blusinhas': veja a data em que a nova regra começa a valer no Brasil

Imposto de importação sobre compras internacionais foi zerada por MP do Executivo federal

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53

A 'taxa das blusinhas' afeta sites como Shein, Temu, Shopee e AliExpress
A 'taxa das blusinhas' afeta sites como Shein, Temu, Shopee e AliExpress Crédito: Freepik

A partir desta quarta-feira (13), quem fizer compras internacionais até US$50 não precisará mais pagar a 'taxa das blusinhas'. É o primeiro dia da validade da medida provisória que zera o imposto de sobre compras internacionais em lojas online, como Shein, Shopee e Aliexpress, nesse valor.

O imposto foi implementado pelo governo federal em 2024 e ficou conhecido nas redes sociais como 'taxa das blusinhas'. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Leia mais

Imagem - As 'coisas de rico': saiba quem e o que movimenta o mercado de luxo em Salvador

As 'coisas de rico': saiba quem e o que movimenta o mercado de luxo em Salvador

Imagem - Esquenta da Book Friday tem promoções com até 70% de desconto em livros; veja 20 ofertas que valem a pena

Esquenta da Book Friday tem promoções com até 70% de desconto em livros; veja 20 ofertas que valem a pena

Imagem - Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade

Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade

Shein

Shein por Shutterstock
Shein por Shutterstock
Loja temporária da Shein registra recorde de vendas no Brasil por Divulgação
Oficinas de vestuário que fornecem à Shein estão fechando na China por Shutterstock
1 de 4
Shein por Shutterstock

Sem o imposto de importação federal, o consumidor final ainda terá que pagar o ICMS, que é um imposto estadual e cujo percentual depende da unidade da federação. A taxa é aplicada no final da compra.

Agora, o período depende das plataformas de compras se adaptarem e atualizarem o sistema de pagamentos. Na manhã desta quarta-feira, a Shein e a Temu ainda tinham o imposto de importação para clientes que tentavam finalizar a compra, enquanto a Shopee e o AliExpress já não apresentavam a taxa no momento de finalizar a compra.

Mais recentes

Imagem - Com samba, charuto e uísque Gold Label, posse de Kassio Nunes no TSE vira festa em Brasília

Com samba, charuto e uísque Gold Label, posse de Kassio Nunes no TSE vira festa em Brasília
Imagem - Homem que decepou mãos da namorada mandou áudio para irmão após crime: 'Era só umas mãozadas'

Homem que decepou mãos da namorada mandou áudio para irmão após crime: 'Era só umas mãozadas'
Imagem - Homem que viralizou 'bebendo' detergente Ypê quebra silêncio e revela o que havia na embalagem

Homem que viralizou 'bebendo' detergente Ypê quebra silêncio e revela o que havia na embalagem