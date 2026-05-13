ECONOMIA

Fim da 'taxa das blusinhas': veja a data em que a nova regra começa a valer no Brasil

Imposto de importação sobre compras internacionais foi zerada por MP do Executivo federal

Thais Borges

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53

A 'taxa das blusinhas' afeta sites como Shein, Temu, Shopee e AliExpress Crédito: Freepik

A partir desta quarta-feira (13), quem fizer compras internacionais até US$50 não precisará mais pagar a 'taxa das blusinhas'. É o primeiro dia da validade da medida provisória que zera o imposto de sobre compras internacionais em lojas online, como Shein, Shopee e Aliexpress, nesse valor.

O imposto foi implementado pelo governo federal em 2024 e ficou conhecido nas redes sociais como 'taxa das blusinhas'. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Shein 1 de 4

Sem o imposto de importação federal, o consumidor final ainda terá que pagar o ICMS, que é um imposto estadual e cujo percentual depende da unidade da federação. A taxa é aplicada no final da compra.