Fim da 'taxa das blusinhas': veja a data em que a nova regra começa a valer no Brasil

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Thais Borges
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53
A partir desta quarta-feira (13), quem fizer compras internacionais até US$50 não precisará mais pagar a 'taxa das blusinhas'. É o primeiro dia da validade da medida provisória que zera o imposto de sobre compras internacionais em lojas online, como Shein, Shopee e Aliexpress, nesse valor.
O imposto foi implementado pelo governo federal em 2024 e ficou conhecido nas redes sociais como 'taxa das blusinhas'. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Shein
Sem o imposto de importação federal, o consumidor final ainda terá que pagar o ICMS, que é um imposto estadual e cujo percentual depende da unidade da federação. A taxa é aplicada no final da compra.
Agora, o período depende das plataformas de compras se adaptarem e atualizarem o sistema de pagamentos. Na manhã desta quarta-feira, a Shein e a Temu ainda tinham o imposto de importação para clientes que tentavam finalizar a compra, enquanto a Shopee e o AliExpress já não apresentavam a taxa no momento de finalizar a compra.