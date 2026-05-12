LITERATURA

Esquenta da Book Friday tem promoções com até 70% de desconto em livros; veja 20 ofertas que valem a pena

O período oficial do evento vai de 14 a 18 de maio, mas os descontos já começaram

Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:17

Confira 20 ofertas de descontos em livros no esquenta da Book Friday Crédito: Freepik

O período oficial da Book Friday 2026 da Amazon Brasil começa oficialmente só na quinta-feira (14) e vai até segunda-feira (18), mas o Esquenta Prime já está rolando desde ontem e segue até quarta-feira (13). Segundo a plataforma, os descontos podem chegar a 70% e é possível encontrar livros por preços a partir de R$12.

Separamos aqui alguns dos melhores livros com descontos que estão valendo a pena na manhã desta terça-feira (15). O desconto informado nesta terça-feira é de até 50%, incluindo livros de ficção, não ficção, infantis, edições especiais e boxes. As ofertas são exclusivas para assinantes do Prime e qualquer alteração ou indisponibilidade são de responsabilidade da plataforma. Acesse a página oficial da promoção aqui.