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Esquenta da Book Friday tem promoções com até 70% de desconto em livros; veja 20 ofertas que valem a pena

O período oficial do evento vai de 14 a 18 de maio, mas os descontos já começaram

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:17

Confira 20 ofertas de descontos em livros no esquenta da Book Friday
Confira 20 ofertas de descontos em livros no esquenta da Book Friday Crédito: Freepik

O período oficial da Book Friday 2026 da Amazon Brasil começa oficialmente só na quinta-feira (14) e vai até segunda-feira (18), mas o Esquenta Prime já está rolando desde ontem e segue até quarta-feira (13). Segundo a plataforma, os descontos podem chegar a 70% e é possível encontrar livros por preços a partir de R$12.

Separamos aqui alguns dos melhores livros com descontos que estão valendo a pena na manhã desta terça-feira (15). O desconto informado nesta terça-feira é de até 50%, incluindo livros de ficção, não ficção, infantis, edições especiais e boxes. As ofertas são exclusivas para assinantes do Prime e qualquer alteração ou indisponibilidade são de responsabilidade da plataforma. Acesse a página oficial da promoção aqui. 

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20 ofertas de livros no Esquenta da Book Friday da Amazon

Box de A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). A série A empregada já vendeu mais de 3 milhões de exemplares em todo o mundo. Com o desconto de 42%, os três livros estão saindo por R$98,33. Link: https://amzn.to/4nlg3HT por Reprodução
Box de Trono de Vidro (Galera), de Sarah J Maas. Trono de Vidro conta a saga de Celaena Sardothien, assassina nascida em uma terra sem magia, onde o rei governa com mão de ferro. Depois de cumprir um ano de trabalho escravo nas minas de sal de Endovier por seus crimes, ela é arrastada diante do príncipe herdeiro. Nesta terça, estava de R$ 399 por R$199. Link: https://amzn.to/4tw4sHx por Reprodução
A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Claudia Arantes (Sextante). Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos.Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Com 47% de desconto, estava custando R$28,85. Link: https://amzn.to/430uUhB  por Reprodução
Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer (Alt). Com uma família para sustentar, Evie Sage precisa desesperadamente de um trabalho. Então, quando um esbarrão acidental com o Vilão mais famoso de Rennedawn resulta em uma oferta de emprego, ela aceita sem pensar duas vezes. Com desconto de 45%, está saindo por R$38,11. Link: https://amzn.to/4douDKd por Divulgação
O inimigo dos meus sonhos, de Jenny Williamson (Harlequin). Nos dias finais do Império Romano, uma princesa ousada e desesperada forja uma aliança perigosa com um líder bárbaro sanguinário. Mas até que ponto o inimigo do seu inimigo é seu amigo?. Com 56% de desconto, está saindo por R$25,85. Link: https://amzn.to/4now13W por Divulgação
Clube do Livro dos Homens, de Lyssa Kay Adams (Arqueiro). Gavin Scott é um astro do beisebol, devotado ao esporte. No auge de sua carreira, ele descobre um segredo humilhante: a esposa, Thea, sempre fingiu ter prazer na cama. Magoado, Gavin para de falar com ela e acaba piorando o relacionamento, que já vinha se deteriorando. Quando Thea pede o divórcio, ele percebe que o orgulho e o medo podem fazê-lo perder tudo. Desesperado, Gavin encontra ajuda onde menos espera: um clube secreto de romances, composto por alguns dos seus colegas de time. Com desconto de 53%, está saindo por R$29.99. Link: https://amzn.to/4detBQY por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante (Intrínseca). As mudanças no rosto de Giovanna anunciam o início da adolescência e não passam despercebidas em casa. Dois anos antes de abandonar a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles, Andrea não se dá conta do que sentencia quando sussurra para a esposa que a filha é muito feia. Essa feiura estética, mas que também indica uma possível falha de caráter, recai sobre Giovanna como uma herança indesejável de Vittoria, a irmã há muito renegada por Andrea. Aos doze anos, a menina vê um rosto no espelho e, embora não compreenda a fundo o peso daquela comparação, sente que algo está irremediavelmente à beira de um abismo. Com 40% de desconto, está saindo por R$41,74. Link: https://amzn.to/4fmCevg por Divulgação
Blackwater 1: A enchente, de Michael McDowell (Arqueiro). Quando as águas do rio Blackwater inundam a cidadezinha de Perdido, no Alabama, a poderosa família Caskey luta para salvar sua fortuna em meio ao caos, liderada pela matriarca Mary-Love e seu filho Oscar.Eles só não contavam com a aparição de Elinor Dammert, uma mulher misteriosa que aos poucos se infiltra no seio dos Caskeys. Por trás de sua fachada encantadora, esconde-se algo perturbador, que mudará o destino deles para sempre. Com 52% de desconto, está por R$28,30. Link: https://amzn.to/4tx58fT.  por Reprodução
Siga como um rio, de Shelley Read (Arqueiro). Inspirado nos acontecimentos verídicos em torno da destruição da cidade de Iola nos anos 1960, Siga como um rio é a história de um amor avassalador, de pessoas que seguem em frente, fluindo e carregando tudo pelo caminho, ainda que diante de tantos obstáculos. Com 63% de desconto, está por R$23,41. Link: https://amzn.to/4ffCYCn por Reprodução
Box de Crepúsculo traz os cinco livros pela primeira vez, com Sol da meia-noite. Edição comemorativa lançada pela Intrínseca em 2025. Esá com 42% de desconto, por R$227,97. Link: https://amzn.to/42uNJcB por Divulgação
Edição de luxo de colecionador de Crepúsculo, de Stephenie Meyer (Intrínseca). Para comemorar os 20 anos da primeira publicação, a Intrínseca lança uma edição de luxo inédita com artes de inspiração vintage, luva estampada, capa dura, título impresso em hotstamp, guardas coloridas, fitilho e pintura trilateral dourada que traz um design exclusivo: o leitor pode ver uma ilustração de Bella ou de Edward, dependendo de como manuseia o livro. Uma edição imperdível que vai encantar qualquer fã da saga, seja ele novo ou de longa data. Com 46% de desconto, está por R$85,40. https://amzn.to/4no1YJT por Divulgação
Viúva de ferro, de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto-concubina, servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas ― máquinas de guerra gigantes que protegem a humanidade dos alienígenas além da Grande Muralha. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte, garantindo à família delas uma recompensa financeira do Estado. Aos dezoito anos, Wu Zetian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança.Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe um título muito temido: Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. Com 55% de desconto, está por R$35,34. https://amzn.to/4tZkbQq por Divulgação
Terra partida, de Clare Leslie Hall (Intrínseca). Com mistério envolvendo triângulo amoroso, Terra partida constrói um romance arrebatador comparável a obras de grandes nomes do gênero. Com 53% de desconto, está saindo por R$29,89. Link: https://amzn.to/3Rzoe7C por Reprodução
Como treinar o seu dragão, de Cressida Cowell (Intrínseca). Soluço Spantosicus Strondus III foi um extraordinário herói viking. Chefe guerreiro, mestre no combate com espadas, era conhecido por todo o território viking como "O encantador de dragões", devido ao poder que exercia sobre as terríveis feras. Mas nem sempre foi assim... Com 55% de desconto, está saindo por R$31,25. Link: https://amzn.to/4dfB8Pl por Reprodução
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Ao amanhecer do dia da colheita da Quinquagésima Edição dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos será levado de suas casas.No Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado – só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ama.Mas, ao ser escolhido, todos os sonhos de Haymitch desmoronam. Ele é separado da família e da namorada e enviado para a Capital com outros três tributos do Distrito 12: uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz viciado em calcular chances e apostas, e a garota mais arrogante da cidade. Com desconto de 53%, está por R$39,89. Link: https://amzn.to/4uMnc6M por Divulgação
Análise, de Vera Iaconelli (Zahar). Neste ensaio memorialístico, Vera Iaconelli entrelaça os fios de sua história familiar e de seu processo de análise ao longo da vida, questionando o sentido mesmo do que é ― e o que pode ― a psicanálise. Com desconto de 43%, está por R$39,69. Link: https://amzn.to/4njYQ1u por Reprodução
Oi meu bebê, vamos dormir, da Online Editora. "Oi, Meu Bebê - Vamos Dormir" é um livro suave e acolhedor, ideal para tornar a hora de dormir um momento especial entre pais e filhos. Com ilustrações adoráveis e uma narrativa calma, este livro convida os pequenos a relaxar e se preparar para uma boa noite de sono. As histórias ajudam a criar uma rotina tranquila, estimulando o vínculo familiar enquanto ensinam a importância do descanso. Vamos juntos explorar as páginas deste livro e transformar a hora de dormir em uma experiência mágica e reconfortante?. Com 57% de desconto, está por R$12,84. Link: https://amzn.to/4wlAPLG por Reprodução
O abismo de Celina, de Ariani Castelo (Rocco). Ao acordar em um lugar escuro, frio e desolado rodeada por outros corpos e sem ideia de como foi parar ali, Celina logo se dá conta de que algo terrível aconteceu. As cicatrizes cobrindo metade do seu corpo e as memórias vagas de um incêndio são as únicas pistas de que não está mais no mundo dos vivos.Suas suspeitas são confirmadas quando um homem imponente, de olhos negros e sorriso debochado, aparece e comunica a todos que, longe de terem garantido um lugar no Paraíso, eles estão no Abismo, e o único jeito de sair dali é vencendo três desafios. Com 48% de desconto, está saindo por R$31,03. Link: https://amzn.to/4fgzK1B por Reprodução
As 48 leis do poder, de Robert Greene (Rocco). Todos querem ter poder. Mas poucos sabem o que fazer para alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção tão esperada? O que fazer para conquistar a admiração dos colegas e neutralizar quem vive tentando derrubá-lo? Como ser o queridinho do chefe? Em As 48 leis do poder, o leitor aprende a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos. E descobre por que alguns conseguem ser tão bem-sucedidos, enquanto outros estão sempre sendo passados para trás. Com desconto de 45%, está por R$26,96. Link: https://amzn.to/3R2KiHI por Reprodução
O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório (Companhia das Letras). O avesso da pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Está com 50% de desconto, saindo por R$39.89. Link: https://amzn.to/4wfsc5g por Divulgação
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Box de A Empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). A série A empregada já vendeu mais de 3 milhões de exemplares em todo o mundo. Com o desconto de 42%, os três livros estão saindo por R$98,33. Link: https://amzn.to/4nlg3HT por Reprodução

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