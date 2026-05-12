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‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha sessão especial para mães com bebês; veja detalhes da exibição

Nova edição do CineMaterna será nesta terça-feira (12)

Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:19

Projeto CineMaterna Crédito: Divulgação

Um dos filmes mais assistidos do momento vai ser o destaque de um momento especial entre mães e bebês de até 18 meses. O Diabo Veste Prada 2, sequência de um dos filmes mais icônicos dos anos 2000, foi o longa escolhido por votação do público para a nova edição do CineMaterna, projeto que promove sessões de cinema adaptadas para famílias com crianças pequenas no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

A sessão está prevista para esta terça-feira (12), às 14h e contará com toda a estrutura adaptada do CineMaterna, incluindo som reduzido, iluminação mais suave, temperatura amena e espaço para carrinhos de bebê, proporcionando mais conforto para mães, pais e responsáveis durante a exibição. Além da experiência especial, as primeiras 10 famílias que chegarem ao cinema receberão um ingresso de cortesia. O limite é de uma cortesia por bebê.

O longa marca o retorno de Andy Sachs e Miranda Priestly, personagens interpretadas por Anne Hathaway e Meryl Streep, respectivamente, enfrentando novos desafios em meio às transformações do mercado editorial e da publicidade de luxo. Entre os conflitos da sequência está o reencontro com Emily (Emily Blunt) agora executiva de uma grande marca de luxo e responsável por decisões que impactam diretamente o futuro da revista comandada por Miranda.

O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas nesta quinta (30) 1 de 8

“O CineMaterna é especialista em mães recém-nascidas, porque entende que o puerpério é um período de intensa sensibilidade emocional e de profundas mudanças na vida social das mulheres. Muitas vezes, essa fase vem acompanhada de isolamento, seja pela falta de uma programação adaptada à nova dinâmica familiar, seja pela ausência de uma rede de apoio”, explica a presidente do CineMaterna, Mirian Rodrigues.

Serviço

CineMaterna – O Diabo Veste Prada 2

Data: 12 de maio

Horário: 14h

Local: Cinema – Parque Shopping Bahia

Sessão adaptada para mães, pais e responsáveis com bebês de até 18 meses.