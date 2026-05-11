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Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade

Alguns ainda estão em atividade e mudaram de localização, enquanto outros seguem apenas na memória

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:03

Feira Palace Hotel
Feira Palace Hotel Crédito: Reprodução

Enquanto Feira de Santana se prepara para a volta de um de seus maiores ícones arquitetônicos - a abóbora onde funcionava a Boate Jerimum e o restaurante Carro de Boi -, há outros estabelecimentos marcantes que foram extintos ou encerraram as atividades e deixaram saudades na cidade.

De panificadoras a sorveterias com mais de 60 décadas de atuação, há também relatos de clubes de tênis, escolas e restaurantes que são até hoje lembrados pelos moradores da cidade. Alguns ainda estão em atividade e mudaram de localização, enquanto outros continuam apenas na memória.

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12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

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