NOSTALGIA

Você lembra deles? 12 lugares de Feira de Santana que deixaram saudade

Alguns ainda estão em atividade e mudaram de localização, enquanto outros seguem apenas na memória

Thais Borges

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:03

Feira Palace Hotel Crédito: Reprodução

Enquanto Feira de Santana se prepara para a volta de um de seus maiores ícones arquitetônicos - a abóbora onde funcionava a Boate Jerimum e o restaurante Carro de Boi -, há outros estabelecimentos marcantes que foram extintos ou encerraram as atividades e deixaram saudades na cidade.

De panificadoras a sorveterias com mais de 60 décadas de atuação, há também relatos de clubes de tênis, escolas e restaurantes que são até hoje lembrados pelos moradores da cidade. Alguns ainda estão em atividade e mudaram de localização, enquanto outros continuam apenas na memória.