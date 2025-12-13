PERFIL

Conheça Will Bettencourt, o produtor de eventos de Feira de Santana que domina as festas dos famosos

Will sempre gostou de festas e começou fazendo os eventos da família e de amigos

Thais Borges

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 05:00

Conheça Will Bettencourt, o produtor de eventos de Feira de Santana que domina as festas dos famosos Crédito: Reprodução/Instagram

Will Bettencourt, 34 anos, sempre foi festeiro. Desde a infância, gostava de fazer festas em casa, com os primos e amigos da escola. Quando criança, pegava tudo que tinha em casa para criar casamentos e circos. "Era um universo que eu gostava, mas que não imaginava que seria a minha profissão", diz ele, hoje um dos principais produtores de eventos do estado e o responsável por festas de artistas como Léo Santana e Lore Improta, Xanddy e Carla e Scheila Carvalho.

Nascido Willian S. Lima, em Feira de Santana, na véspera do Natal, ele ainda lembra de uma das primeiras festas que organizou: seu aniversário de 15 anos. Até ali, a maioria das comemorações por uma nova idade tinha que dividir espaço com a ceia da família. "Eu comecei a fazer tudo: o bolo, os doces, a arrumação. Fui pegando gosto pela coisa, me aprofundando e comecei a fazer os aniversários da família e de alguns amigos. Mas fazia como um hobby", conta.

Duas décadas depois, ele estaria assinando algumas das festas mais comentadas do ano - a exemplo do mundo encantado de Liz Improta, realizada em setembro com o tema Universo Encantado das Princesas da Disney. Na ocasião, a filha de Léo e Lore completou quatro anos de idade e estava vestida como a Princesa Tiana. Além disso, seu próprio aniversário já se tornou um evento esperado no calendário de Feira de Santana. Neste ano, a festa para 700 pessoas foi no tradicional espaço feirense Cajueiro, em novembro, e contou com atrações como Wanessa Camargo, Alinne Rosa, Luxúria, Péricles, Rubynho, Xanddy e Carla Perez.

Dessa vez, ele antecipou o evento, numa espécie de ‘pré-aniversário’. "A cada cinco anos, eu faço uma festa grande (de aniversário). É uma festa de fato para amigos, clientes que se tornaram amigos e que chamo meus fornecedores. Minha festa, de fato, é o Natal, mas antecipei esse ano para os fornecedores estarem comigo".

Hoje, Will acumula um currículo que vai de estrelas aos anônimos e mais de 340 mil seguidores no Instagram. A sede da empresa continua sendo em Feira de Santana, onde tudo começou, mas a atuação se expandiu para toda a região. "Festa está no meu sangue mesmo. Faço até na final de Big Brother. Respiro festa dentro e fora das festas", diz.

Arerê

Aos 18 anos, Will fazia cursinho pré-vestibular quando uma tia que tinha sido demitida do trabalho perguntou em que ela deveria investir. "Falei: vamos abrir uma casa de festas e montar um acervo", lembra. Mesmo sem experiência, ela topou a empreitada e os dois abriram a loja. O negócio funcionou por uns 10 meses, até que a tia decidiu fechar. Não vinha dando lucro e ela não tinha se encontrado no ramo.

Will, por outro lado, ficou arrasado. Àquela altura, ele já sabia o que queria fazer da vida: produzir eventos. "Contei à minha mãe sobre o fechamento e ela disse que compraria e abriria em outro ponto. Foi assim que tive minha primeira empresa - a Arerê Eventos. Assim, estou nessa caminhada há 15 anos. Fui pegando gosto, comecei a ter clientes, a inovar, viajar", lembra.

O nome Arerê veio porque, na transição entre a loja da tia e seu próprio negócio, ele estava ouvindo a música Arerê e entendeu que significava festa, farra e folia. Mas à medida que a empresa foi crescendo, o nome deixou de funcionar. "A mãe de uma amiga chegou e falou: ‘Will, você está crescendo e uma pessoa chique como eu não vai contratar uma empresa chamada Arerê Eventos. Por que você não troca para WB Eventos ou para o seu nome?".

Aquela provocação foi o ponto de partida para a mudança, que já estava acontecendo no próprio catálogo de serviços da produtora. Antes, o foco era festas infantis. Depois, começaram a vir as festas de adultos. Primeiro, fez o casamento de uma prima. Um convidado que estava lá gostou do serviço e decidiu contratar. Logo após, surgiu uma formatura de Psicologia - algo que ele nunca tinha feito. "As formandas arriscaram e deu super certo. A turma do próximo ano gostou e foi me indicando. Cheguei a fazer formaturas para 22 formandos e 1800 convidados".

Hoje, Will faz todo tipo de evento, mas tem carinho especial pelas festas de 15 anos. "Gosto muito de lidar com as adolescentes e com os sonhos das meninas. Viajo real nas ideias delas. Mas a gente faz também eventos corporativos. Até aniversário de cachorro a gente faz", reforça. Por mês, ele calcula que produz, no mínimo, 20 festas. No entanto, alguns finais de semana chegam a ter quatro ou cinco eventos no mesmo dia.

"Já fiz 13 festas num sábado só. Hoje, não faço mais. Graças a Deus, todas deram muito certo, mas hoje, meu máximo são umas quatro dependendo da proporção. Quando são festas maiores, que envolvem muita estrutura de decoração, projeto de palco, a gente prefere ficar com uma festa exclusiva. E tem cliente que prefere pagar pela exclusividade (naquele dia) e toda a equipe vai ficar direcionada para isso". Hoje, a equipe fixa tem 19 pessoas, mas, a depender do evento, pode chegar a 50 com os freelancers. As festas de Will são completas - vão do bufê e da decoração até o bar de drinks e equipe de recepcionistas e seguranças.

Famosos

Em Salvador, ele faz tanto as festas dos artistas quanto os camarins. O início foi justamente com um camarim de Carla Perez, em 2019. Na ocasião, ela foi a Feira de Santana fazer o lançamento de seu bloco de Carnaval no Shopping Boulevard. "O shopping me ligou de última hora. Eu estava corrido, com três festas, mas Carla Perez sempre foi uma artista que eu gostei, desde É o Tchan. Não podia perder a oportunidade. Fiz o camarim, esperei ela e fui bem recebido", lembra.

O produtor de Carla ficou com o contato de Will e, pouco depois, ligou para ele. Ela tinha adorado a produção e queria que ele fizesse o camarim de trio do bloco dela em Salvador. Ele só tinha feito alguns camarins de blocos na micareta de Feira, mas aceitou e fez. "Três meses depois, era aniversário de Xanddy. Eles já tinham uma decoradora que fazia os eventos, mas ela me ligou porque queria me incluir também e disse que era porque eu tinha uma criatividade", conta. Logo, veio o aniversário da sobrinha de Carla e o contato se aproximou. "Na pandemia, esse mesmo produtor de Carla, que era amigo de Scheila (Carvalho), perguntou se eu não tinha interesse em fazer algo para as crianças. Ela faz uma caça aos ovos, todo mundo de máscara. Depois, fiz o aniversário de 9 anos da filha dela", lembra.

Em um jantar de bodas de Carla e Xanddy, ele foi apresentado a Lore Improta, que comentava sobre a vontade de fazer uma árvore temática de Disney. "Eu fiz e, automaticamente, já estamos no nosso quarto Natal juntos. Veio Dia das Mães, primeiro aniversário de Liz. Agora, faço tudo da família, pode ser até só uma comemoração de mesa posta".

Vieram, depois, eventos de outros artistas, como Péricles e a renovação de voto de Cláudia Leitte. "Mas Carla foi minha fada madrinha, porque confiou e me indicou para as festas. Hoje, somos amigos próximos, de ir na casa dela e abrir a geladeira. É louco saber que aquele artista que você idealizava e sonhava hoje é uma pessoa próxima".