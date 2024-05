SEGURANÇA

Dez policiais e um bombeiro são presos na Bahia por envolvimento com facção

Polícia Federal descobriu esquema de desvio e venda de armas e munições para bandidos

Gil Santos

Publicado em 21 de maio de 2024 às 15:19

Cerca de 300 policiais participaram a operação em três estados Crédito: Divulgação

Dez policiais militares e um bombeiro foram presos preventivamente na Bahia por envolvimento com a venda de armas e munições para a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Um ex-PM baiano, expulso da corporação no começo de 2024 por práticas criminosas, e um PM de Petrolina (PE) também foram presos, além dos donos de três lojas de armas. Em Salvador, um homem resistiu à prisão e foi baleado. A Operação Fogo Amigo foi coordenada pela Polícia Federal.

Segundo as investigações, os militares desviavam armas e munições apreendidas em ações policiais, antes que fossem registradas, e vendiam o material por valores que chegavam a ser até três vezes maior para os bandidos. A polícia não informou o nome da facção criminosa envolvida no esquema, mas o CORREIO apurou ser o BDM. Estão na lista armamentos como fuzis, pistolas e escopetas com calibre 12, 9mm e ponto40. Outra tática era usar armas registradas por Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). Alguns deles participavam do esquema e outros foram usados como laranjas.

Nos últimos anos, a flexibilização do acesso às armas aumentou quase sete vezes o número de CACs no Brasil. Apenas em 2022, foram 200 mil registros. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontaram que, em 2018, o número de pessoas com registros CAC era de 117,5 mil. Já em 2022, havia 783,4 mil registros. O delegado regional da Polícia Federal, Rodrigo Motta, comentou sobre o cenário.

"A legislação está sendo constantemente revisada e alterada e de alguma forma dificultando o acesso aos armamentos como existia antes, e o objetivo é buscar o aperfeiçoamento da legislação para a liberação do uso de armas", afirmou.

Os 325 policiais federais e dos grupos táticos da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Exército saíram no começo desta terça-feira (21) para cumprir 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão na Bahia, em Pernambuco e em Alagoas. Foram efetivamente cumpridas 19 prisões, uma prisão por porte ilegal de arma e 24 buscas e apreensões. O delegado contou que a operação surgiu de outra investigação.

"No ano passado, a delegacia da Polícia Federal de Juazeiro, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, deflagrou uma investigação que reuniu diversas provas e na análise desse material probatório foi identificado que existia uma organização criminosa comercializando armas e munições. Foram realizados trabalhos de investigação que identificou empresas, policiais e CACs envolvidos nessa ação", afirmou.

O que despertou a atenção dos investigadores em Juazeiro foi a violência com que os bandidos do BDM agiram para exterminar a facção rival. Os policiais rastrearam de onde vinha o armamento pesado usado pela facção e chegaram aos 20 mandados de prisão desta terça-feira (21). As três lojas que vendiam armas ficam em Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e Arapiraca (AL) e tiveram as atividades suspensas. Foram bloqueados R$ 10 milhões em bens de todos os envolvidos.

Em Salvador, os investigadores estiveram em bairros como Graça, Lobato e Pirajá. Eles também visitaram endereços nos municípios de Juazeiro, Porto Seguro, Vera Cruz e Santo Antônio de Jesus, e nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas. A polícia não informou detalhes sobre o homem que resistiu à prisão, mas afirmou que ele foi baleado, socorrido com vida e está internado.