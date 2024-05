PF inicia operação contra milícias e lojas que vendem armas e munições para facções na Bahia

A Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira (20) a Operação "Fogo Amigo", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa formada por diversos policiais militares na Bahia e Pernambuco, CACs e lojistas, especializada em vender armas e munições ilegais para facções criminosas baianas, pernambucanas e alagoanas.

Desde as primeiras horas da manhã, cerca de 325 Policiais Federais, grupos táticos da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Exército cumprem 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nos Estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas em desfavor de agentes de segurança pública, CACs, empresários e lojas de comercialização de armas de fogo, munições e acessórios.

Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa, Comercialização ilegal de armas e munições, Lavagem de Dinheiro e Falsidade Ideológica, cujas as penas somadas podem chegar a 35 anos de reclusão.

A ação é integrada com o GAECONorte do MP/BA, e com o apoio da CIPE-CAATINGA, BEPI (PM/PE); CORE-Polícia Civil da Bahia; GAECO/PE; FORCE/COGER; CORREG (Polícia Militar da Bahia e de Pernambuco); e Exército Brasileiro,