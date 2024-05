Jerônimo diz que avanço das facções é problema internacional: 'Estive na Europa e vi que lá não está ausente'

“Não é só na Bahia, o Brasil está passando por isso. Estive agora na Europa e vi que a Europa também não está ausente desse movimento, que é internacional. Estamos muito firmes do que estamos fazendo, equipando a polícia, seja com novos profissionais, concurso, capacitação, equipamentos de inteligência e viaturas”, disse Jerônimo.

A atuação de facções criminosas na Bahia é um dos principais problemas de segurança pública do estado. Cartão-postal da capital baiana, o Pelourinho, por exemplo, está há mais de 10 anos sob o comando da maior organização criminosa do estado, o Bonde do Maluco (BDM). Suas iniciais estão espalhadas por transversais, ruas, muros e vários pontos, que demarcam a força de um comércio varejista de drogas.

Ao CORREIO, comerciantes e moradores relataram a insegurança no Centro Histórico de Salvador. “Aqui está infestado. Estão nesses casarões abandonados, onde eles vendem e consomem. Nas vias principais as pichações não ficam, porque nós apagamos, mas nas ruas descendo por aí tem um monte. É terrível”, disse o dono de uma loja no Largo Terreiro de Jesus. Segundo ele, o motivo é o Bonde do Maluco (BDM).