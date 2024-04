E.C. VITÓRIA

Atacantes do Vitória não balançam a rede há um mês e estão devendo no Brasileirão

O jogo contra o Botafogo, quinta-feira (2), pela Copa do Brasil, é oportunidade para encerrar jejum

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 16:01

Luiz Adriano marcou um gol com a camisa do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Os atacantes do Vitória estão em dívida no Brasileirão. Nenhum dos sete mandados a campo pelo técnico Léo Condé conseguiu estufar a rede nas rodadas iniciais do torneio nacional. Artilheiros do Campeonato Baiano, com cinco gols cada, Osvaldo e Alerrandro foram mantidos no time titular diante de Palmeiras, Bahia e Cruzeiro, mas passaram em branco, assim como Mateus Gonçalves, Iury Castilho, Luiz Adriano, Léo Gamalho e Janderson, utilizados no decorrer dos jogos.

Os únicos jogadores que encontraram o caminho do gol adversário foram o zagueiro Wagner Leonardo e o meia aramador Matheuzinho, ambos no empate em 2x2 no clássico Ba-Vi. O terceiro tento a favor do Vitória foi por demérito adversário. Lucas Silva, do Cruzeiro, marcou contra na derrota rubro-negra por 3x1, no Mineirão. Na estreia na Série A, derrota em casa, por 1x0, para o Palmeiras.

O baixo desempenho ofensivo contribuiu para a situação incômoda na tabela. O Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas um ponto, atrás apenas de Atlético-GO e Cuiabá, adversário com duelo pendente com o rubro-negro. O jogo contra a equipe do Mato Grosso, válido pela 2ª rodada, foi adiado e ainda não tem nova data definida.

No Brasileirão, os atacantes do Vitória vão ter nova chance de escrever placar positivo no domingo (5), às 16h, quando o time recebe o São Paulo, no Barradão. Antes, vão encarar um duelo em que colocar a bola na rede é ainda mais urgente.

Na quinta-feira (2), às 19h, o rubro-negro visita o Botafogo, no Engenhão, na terceira fase da Copa do Brasil. Será a estreia do Leão no torneio mata-mata. O jogo de volta, que definirá quem avança às oitavas de final, acontece em 21 de maio, em Salvador.

É o momento ideal para acabar com o jejum dos atacantes. Além de artilheiros do estadual, Osvaldo e Alerrandro são também os maiores goleadores do Vitória na temporada, com seis gols cada, mas já não estufam a rede há mais de um mês. A última vez de Alerrandro foi em 21 de março, no Ba-Vi da fase classificatória da Copa do Nordeste. Osvaldo está há mais tempo sem marcar, desde 17 de março, contra o Barcelona de Ilhéus, pelo Baiano.

Iury Castilho é o vice-artilheiro do time na temporada. Ele comemorou quatro gols este ano, o último deles em 31 de março, no primeiro Ba-Vi das finais do Baiano. Mateus Gonçalves aparece na sequência no ranking, com três tentos, dois deles marcados nesse mesmo clássico.