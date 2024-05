Polícia italiana faz buscas em sede do Comitê Organizador da Olimpíada de Inverno

A polícia da Itália fez buscas nesta terça-feira na sede do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, a serem disputados em fevereiro de 2026. O departamento de crimes financeiros da polícia investiga irregularidades em contratos de patrocinadores.

"As verificações em curso visam os procedimentos utilizados para a seleção de fornecedores tecnológicos e patrocinadores, bem como a contratação de funcionários pela fundação", afirmaram os procuradores de Milão, em comunicado. "Nenhum atual gestor ou funcionário da fundação está sob investigação", acrescentaram.

O jornal italiano Corriere della Sera afirmou nesta terça que o antigo CEO do Comitê, Vincenzo Novari, seria uma das três pessoas sob investigação. Novari deixou o cargo em 2020 e foi substituído pela atual CEO, Andrea Varnier.

A organização dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina vem enfrentando problemas também diante do público. Em fevereiro, centenas de italianos protestaram contra a realização do grande evento esportivo. Eles alegam que a preparação para a competição vem elevando os preços no mercado imobiliário e também vem prejudicando o meio ambiente.