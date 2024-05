Argentina divulga convocação para a disputa de amistosos e da Copa América

Com Messi liderando a lista de convocados, a Associação de Futebol Argentino (Afa) anunciou, nesta segunda-feira, a relação de jogadores da Argentina para os dois amistosos agendados para junho.

As partidas vão servir como preparação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O técnico Lionel Scaloni chamou 29 atletas. Este número será reduzido em três pelo treinador no dia 12 de junho quando, então, ele vai definir a lista para o torneio.

Messi, que já tinha anunciado a aposentadoria após o Mundial de 2022, no Catar, mas voltou atrás em sua decisão, deve fazer sua última participação em torneios oficiais pela Argentina. Os astro do Inter Miami segue como o principal nome da lista aos 36 anos.

A grande ausência da lista de Lionel Scaloni, no entanto, fica por conta do atacante Dybala. O jogador da Roma esteve às voltas com problemas de lesões e não foi chamado. Para o ataque, além dos veteranos Messi e Di María, o treinador argentino optou por Ángel Correa, Carboni, Garnacho, González, Lautaro Martínez e Julián Alvarez.