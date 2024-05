SÓ MANTER A ESCRITA

Vitória nunca foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil

Leão já enfrentou o rival em duas edições anteriores do mata-mata nacional, e avançou em ambas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2024 às 05:00

Matheuzinho é uma das principais armas do Leão para reverter a vantagem do Botafogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Tudo ou nada. É isso que vale o duelo do Vitória contra o Botafogo nesta quarta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de perder a ida no Nilton Santos por 1x0, o Leão anda na corda bamba e precisa de um bom resultado no Barradão para sonhar com a vaga nas oitavas de final. Apesar de estar sob pressão, o time vermelho e preto pode usar seu próprio passado como fonte de inspiração - afinal, nunca foi eliminado pelo Glorioso na competição.

A amostra é pequena, é verdade. Antes de 2024, as duas equipes mediram forças apenas em duas edições do torneio mata-mata. Mas, em ambas, o rubro-negro foi quem se deu melhor e avançou.

O primeiro encontro aconteceu na segunda fase da Copa do Brasil de 1997. O Vitória viajou ao Rio de Janeiro e despachou o adversário por 3x0, com gols marcados por Agnaldo e Gil Baiano, duas vezes.

O regulamento na época estabelecia que, se uma equipe derrotasse um rival por dois (ou mais) gols de diferença nas primeiras etapas, eliminaria a partida de volta - o que ocorreu naquele confronto. Assim, o Leão avançou, determinando a queda precoce do alvinegro. Na sequência, o clube baiano superou o São Paulo, mas caiu nas quartas para o Grêmio, que se tornaria o campeão.

Vitória e Botafogo só voltariam a se encontrar na Copa do Brasil 15 anos depois, em 2012, desta vez nas oitavas. A partida de ida aconteceu no Barradão e terminou empatada em 1x1. Elkeson marcou para o Glorioso, enquanto Neto Baiano deixou tudo igual para o rubro-negro.

Na volta, no Nilton Santos, o Botafogo até saiu na frente mais uma vez, com Elkeson. Mas a equipe carioca teve Lucas expulso ainda no primeiro tempo, e o Vitória soube aproveitar a vantagem numérica em campo. Pedro Ken empatou e Tartá assinalou a virada, aos 23 minutos da etapa final. O duelo ainda ganhou contornos dramáticos quando Ken recebeu o vermelho direto aos 31 minutos, mas a festa no Rio foi mesmo vermelha e preta. Depois, o Leão encarou o Coritiba, mas acabou eliminado.

Agora, a expectativa é de manter o ótimo retrospecto e eliminar o alvinegro pela terceira vez. Para isso, o Vitória terá que fazer o dever de casa no Barradão. Se conseguir ganhar por dois ou mais gols de diferença, garantirá a vaga nas oitavas de final. Caso seja por um gol de vantagem, levará a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que a partida, marcada para quarta-feira (22), às 19h, marcará a estreia do técnico Thiago Carpini.

“Vi o jogo no Engenhão, a gente conhece um pouco o Botafogo. Sei muito do Vitória, conheço o elenco. Estudar ao máximo o adversário, pensar na melhor estratégia, o que nós temos de melhor para entrar em campo. Aproveitar para despertar esse estímulo da coragem, confiança, de entrar aqui com o Barradão lotado e defender as cores rubro-negras”, disse o comandante.

Jejum recente

Para se manter ileso diante do Botafogo na Copa do Brasil, porém, será preciso reverter um retrospecto recente ruim no Barradão. O Glorioso tem sido uma pedra no sapato rubro-negro, e está há quase uma década sem perder do Vitória em Salvador.

A última vez que o Leão ganhou do adversário em seus domínios foi em outubro de 2014, pelo Brasileirão daquele ano. Marcinho marcou duas vezes e comandou o 2x1 vermelho e preto - Rogério descontou para o clube carioca.