Jerônimo se isenta após IBGE apontar a Bahia como estado com o maior nº de analfabetos do país

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se isentou, na manhã desta segunda-feira (20), ao ser questionado pela imprensa sobre os índices de analbatismo no estado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados, na semana passada, mostram que existem 1,4 milhão de pessoas que não sabem ler e nem escrever no estado - o que representa o maior contingente do Brasil.