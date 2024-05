CENSO 2022

Salvador tem a menor taxa de analfabetismo do estado, aponta IBGE

Taxa de analfabetismo na Bahia é quase quatro vezes maior do que a da capital

Maysa Polcri

Publicado em 17 de maio de 2024 às 14:35

A capital tem taxa de analfabetismo de 3,5% Crédito: Igor Santos/Divulgação

Salvador é a cidade da Bahia em que menos pessoas são analfabetas, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (17), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital tem taxa de analfabetismo de 3,5% - índice quase quatro vezes menor do que no estado como um todo, onde a taxa é de 12,6%. A Bahia tem o maior número de analfabetos do Brasil.

Em número absolutos, 69.481 soteropolitanos acima dos 15 anos de idade não sabem ler e nem escrever. Ao longo de 12 anos, o número de pessoas não alfabetizadas caiu 17,5% em Salvador. A população mais vulnerável continua sendo a de idosos de 65 anos ou mais. Cerca de 9% das pessoas nessa faixa etária são analfabetas.

Salvador acompanha a tendência percebida em outras capitais do Brasil, como analisa Mariana Viveiros, supervisora de informação do IBGE na Bahia. “O analfabetismo é uma questão muito mais presente nas cidades menores. Isso porque as capitais têm estruturas de educação e oferta de ensino estabelecidas há mais tempo e de forma mais intensiva”, diz.

Para se ter noção da desigualdade entre as cidades, enquanto o analfabetismo atinge 3,5% da população de Salvador, no município de Pedro Alexandre, no nordeste baiano, o índice atinge 31,9% dos habitantes. A cidade é a que mais possui pessoas que não sabem ler e escrever na Bahia, além de ter a 19ª maior proporção entre todos os municípios brasileiros.

No Brasil, com exceção do Distrito Federal, 17 capitais possuem as menores taxas de analfabetismo dos seus respectivos estados. Salvador aparece como o 4º maior número absoluto e a 13º taxa de pessoas não alfabetizadas, no ranking geral de capitais. A reportagem procurou a Secretaria Municipal da Educação de Salvador (SMED), que ainda não se manifestou sobre o assunto.