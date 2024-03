EDUCAÇÃO

Com investimento de R$ 2 milhões, Complexo da Gestão Democrática da Educação é inaugurado em Salvador

O novo espaço, situado no bairro do Costa Azul em Salvador, resulta de uma reforma do extinto Colégio Estadual José Tobias Neto, contando com 30 salas, um auditório com capacidade para 130 pessoas, três salas multifuncionais para 50 pessoas cada, um refeitório, estações de trabalho compartilhadas e um plenário para as sessões do Conselho Pleno. Com um investimento de mais de R$ 2,4 milhões, as obras incluíram adequações civis na edificação existente, instalações elétricas, iluminação externa, infraestrutura seca, revestimento de cerâmica, entre outros.