SALVADOR

Suspeito de estuprar 13 sobrinhas violentou mulheres da família por mais de 20 anos

Um homem preso suspeito de estuprar 13 sobrinhas praticava abusos sexuais contra as mulheres da família há mais de 20 anos. A informação foi divulgada pela delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), nesta terça-feira (30), em entrevista para falar sobre as investigações que resultaram na prisão.

Segundo a delegada, no início do ano passado, a polícia recebeu uma notícia crime que uma criança de 8 anos havia sofrido exploração sexual pelo tio. Em seguida, foi aberto um novo inquérito onde consta que a prima desta menina, de 9 anos, também tinha sido abusada. Posteriormente, outras duas mulheres da mesma família e também sobrinhas do autor, disseram que, quando tinham entre 8 e 9, também foram estupradas por ele.