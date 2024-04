SALVADOR

Tio é preso sob suspeita de abuso sexual de 13 sobrinhas menores de idade

Os estupros aconteceram sequencialmente durante mais de uma década

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 19:25

Dercca Crédito: Haeckel Dias/PC

Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem, acusado de abusar sexualmente de suas 13 sobrinhas, no período de onze anos. O homem foi preso nesta segunda-feira (29), em uma residência no bairro da Capelinha.

O crime foi denunciado no primeiro semestre de 2023, após as vítimas perceberem que o suspeito teve o mesmo padrão de comportamento com todas as sobrinhas, caracterizando os abusos na infância e na adolescência das vítimas, algumas delas atualmente com 18, 28 e 33 anos.

As investigações apontaram que o homem se aproveitava das sobrinhas quando elas estavam em sua antiga residência, no bairro de Plataforma. O primeiro abuso aconteceu em 2018 e a vítima tinha oito anos. Algumas delas chegaram a ser abusadas durante dois anos seguidos. Já os últimos ocorreram no ano passado e as vítimas tinham oito e nove anos.