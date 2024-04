SEQUESTRO

Homem é preso em flagrante por abusar sexualmente de criança de nove anos na Bahia

Segundo o registro da ocorrência, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada através de um agente que estava de folga, informando sobre um casal que estava a procura do filho, desaparecido. Diante disso, a equipe se deslocou até o bairro Jardim das Oliveiras e, ao manter contato com os pais do garoto, um comerciante forneceu vídeos onde um homem aparecia comprando doces com a criança desaparecida.