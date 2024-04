TAUBATÉ

Mães denunciam caso de abuso sexual em creche de São Paulo

Duas mães denunciaram, na terça-feira (16), um possível caso de abuso sexual em uma creche da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Segundo noticiado pelo portal Band, uma auxiliar de classe teria molestando as partes íntimas das crianças. As responsáveis pelas crianças estiveram no Distrito Policial, registrando um Boletim de Ocorrência.