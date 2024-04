MUDANÇAS

Caixa aprova transferência de loterias para a Caixa Loterias

A empresa é subsidiária integral da Caixa, e foi constituída em 2015 com esta finalidade

Estadão

Publicado em 17 de abril de 2024 às 11:05

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovou a transferência das atividades lotéricas exercidas pelo banco para a Caixa Loterias. A empresa é subsidiária integral da Caixa, e foi constituída em 2015 com esta finalidade.

De acordo com a Caixa, a mudança pode trazer maior rentabilidade ao negócio. "A migração conferirá maior foco e contribuirá para o objetivo de modernização do negócio de loterias, expansão do mercado de jogos, diversificação dos produtos e incremento do resultado", diz o banco.

A Caixa explora com exclusividade o serviço de jogos das loterias, que inclui marcas como a Mega Sena. Estes serviços são exclusividade da União, por lei, mas têm enfrentado a concorrência das casas online de apostas esportivas, as chamadas bets, que têm natureza distinta e foram regulamentadas pelo governo no ano passado.

A mudança foi aprovada mesmo com protestos de associações de funcionários do banco, que afirmaram que o movimento poderia abrir portas para a privatização do negócio. A Caixa afirmou, em nota publicada no domingo, 14, que este movimento depende do Congresso, independentemente de qual seja o operador das loterias.