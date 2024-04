O QUE É QUE A BAHIA TEM?

Davi é o terceiro baiano a ganhar o BBB; relembre os outros campeões

Com a vitória do soteropolitano nesta terça-feira (16), o estado tem o seu terceiro vencedor do programa

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2024 às 10:00

Davi, do BBB 24; Mara do BBB 6; e Jean Wyllys do BBB 5

A Bahia marcou mais um triunfo no hall de vencedores do reality show Big Brother Brasil (BBB). Com a vitória do soteropolitano Davi Brito na madrugada desta quarta-feira (17), com 60,52% do votos do público, o estado alcançou seu terceiro vencedor do programa. Ao longo das 24 edições, os baianos Jean Wyllys e Mara Viana também levaram para casa o prêmio milionário na quinta e sexta edição, respectivamente.

Relembre a trajetória dos baianos vencedores do BBB

O primeiro baiano no topo: Jean Wyllys

Jean Wyllys Crédito: Reprodução

Diretamente de Alagoinhas, a cerca de 120 quilômetros da capital baiana, nascido no dia 10 de março de 1974, Jean Wyllys, se formou em Comunicação Social na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ainda nos tempos de universitário, Wyllys estudou com o ator Wagner Moura.

Quando entrou na casa mais vigiada do país, em 2005, Jean já havia conquistado o título de mestre em Letras e Linguísticas, também pela Ufba.

O baiano venceu a edição 5 do BBB com 55% dos votos, ao lado da então miss Grazi Massafera, que ficou em segundo lugar na competição, com 40% dos votos. Em terceiro lugar, o participante Sammy recebeu apenas 5% dos votos, por ligação à época. Wyllys levou R$1 milhão para casa.

Um verdadeiro "termômetro da sociedade brasileira", como afirmou o apresentador Pedro Bial em seu discurso na final da edição, Jean foi um representante de causa dentro do programa. Assumidamente gay, Jean foi inspiração para muitos jovens LGBTQIA+ no país. O professor Jean deu uma verdadeira aula de tolerância e respeito ao Brasil com seus posicionamentos.

Durante a estadia na casa, Jean e Grazi ficaram muito apegados. Os amigos não se desgrudaram nem por um só momento, se consagrando como uma das duplas mais icônicas da história do programa. Não a toa, chegaram juntinhos na final.

Mas nem só de amizades viveu o baiano. Ao longo do programa, Jean conquistou inimizades com os participantes, o que lhe rendeu seis idas ao paredão, três vezes pelo voto de liderança e as outras três pelo voto da casa. No primeiro paredão da edição, Jean levou de cara seis votos da casa, com então 14 participante, e apontou a homofobia como razão para a indicação.

Apesar de chegar no topo do pódio na final, ao longo do programa, o "homem maravilha" só alcançou a liderança em apenas um momento, durante a quarta semana de programa.

Em 2010, o baiano ingressou na carreira política e foi eleito deputado federal com cerca de 13 mil votos, sendo na época, único deputado assumidamente gay. O baiano chegou a ser classificado como uma das 50 personalidades que mais lutam pela diversidade no mundo, em 2015, pela revista britânica The Economist.

Após ser reeleito para o terceiro mandato em 2018, através do quociente eleitoral, Jean abriu mão do mandato depois de receber ameaças de morte. O caso chegou a ser investigado pela Polícia Federal. Ele chegou a ir embora do Brasil, voltando em 2023 para assumir um cargo de assessor especial na Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Lula.

Bicampeão em sequência: Mara Viana

Mara e Araci em 2006 Crédito: Reprodução/Globo

Natural de Porto Seguro, Mara Viana entrou para a edição de 2006 do programa com o propósito de custear o tratamento da filha de 6 anos na época. Aracy Viana não conseguia andar por conta de uma lesão em decorrência paralisia cerebral. Auxiliar de enfermagem, a baiana entrou para a história do programa por sua honestidade e humildade que conquistou o público. Vale lembrar que a sorte já estava ao lado de Mara desde o início da competição, visto que a baiana entrou na casa mais vigiada do país através de uma ligação sorteada.

Após o triunfo de 47% dos votos do público sobre os participantes Mariana Felício, que teve 34%, e Rafael, 19%, aos 33 anos Mara investiu o valor do prêmio no tratamento de saúde da filha e na aquisição de imóveis. Além de um imóvel para a família, a sister investiu na compra de uma pousada em Porto Seguro, próximo a uma praia.

Além dos imóveis, Mara investiu nos estudos e em 2019 finalizou sua primeira graduação, em teologia. Atualmente, ela estuda para sua segunda graduação, desta vez em psicologia. Nas redes sociais hoje, a ex-BBB compartilha sua vida com cerca de 28 mil seguidores.

A filha Aracy se formou em direito e passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aos 24 anos, antes mesmo de se formar no ano passado. Agora ela sonha em ser juíza.

'Big Brother Brasil': Relembre todos os vencedores do BBB

BBB 1: Kleber Bambam - R$ 500 mil

Primeiro vencedor da história do programa, Kleber Bambam foi escolhido com 68% dos votos do público.

Ele chamou a atenção por ter criado uma “boneca” para interagir durante o confinamento, Maria Eugênia. À época, o prêmio do programa somava R$ 500 mil.

Mais tarde, Bambam seria convidado para participar do BBB 13. Ele, porém, desistiu e pediu para deixar a casa na primeira semana.

BBB 2: Rodrigo Cowboy - R$ 500 mil

Em 2002, foi a vez de Rodrigo Cowboy ser escolhido pelos telespectadores do reality. Ele encerrou a passagem pelo programa com 65% dos votos e, assim como Bambam, levou R$ 500 mil para casa.

O domador de cavalos chamou a atenção por sempre usar um chapéu de vaqueiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Em 2007, Rodrigo acabou preso por estelionato e tentativa de homicídio. À época, o ex-BBB teve de pagar uma fiança de R$ 30 mil.

BBB 3: Dhomini Ferreira - R$ 500 mil

Dhomini terminou como o vencedor da terceira edição do Big Brother Brasil, recebendo 51% dos votos do público em uma disputa acirrada contra Elane.

A passagem do brother pelo programa também ficou marcada pelo relacionamento que viveu com a agora apresentadora Sabrina Sato.

Assim como Kleber Bambam, Dhomini também chegou a participar do BBB 13, mas foi eliminado.

BBB 4: Cida dos Santos - R$ 500 mil

Foi apenas na quarta edição do BBB, em 2004, que o programa contou com uma mulher vencedora pela primeira vez. Cida dos Santos foi escolhida pelo público com 69% dos votos.

BBB 5: Jean Wyllys - R$ 1 milhão

Jean Wyllys foi o único homem gay a vencer o programa e o primeiro a faturar o prêmio de R$ 1 milhão. Ele disputou uma final marcante com a agora atriz Grazi Massafera, mas acabou como o grande campeão com 55% dos votos.

Desde 2009, Jean construiu uma carreira política, sendo ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. Atualmente, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

BBB 6: Mara Viana - R$ 1 milhão

Em 2006, o programa contou com a primeira final formada apenas por mulheres da história. Mara e Mariana disputaram o grande prêmio, mas Mara terminou como a escolhida pelo público, somando 47% dos votos.

BBB 7: Diego Alemão - R$ 1 milhão

Conhecido pelo apelido Diego Alemão, Diego Gasques foi o grande vencedor do BBB 7 com a maior taxa de aprovação do público até então. Diego recebeu 91% dos votos e levou o prêmio de R$ 1 milhão para casa.

BBB 8: Rafinha - R$ 1 milhão

Em 2008, a votação do BBB teve de ser estendida por um minuto por conta de um empate na votação. Rafinha terminou como o grande vencedor em uma disputa acirrada contra Gyselle, recebendo 50,15% dos votos.

A passagem do músico ficou marcada pela criação do programa humorístico Rádio Pinel, que foi criada pelo ex-brother ao lado de Alexandre e Marcão.

BBB 9: Max Porto - R$ 1 milhão

Considerado um dos participantes mais “estrategistas” entre os campeões, Max Porto venceu em uma disputa de décimos contra Priscila. O brother somou 34,85% dos votos, enquanto a sister recebeu 34,61%.

A passagem de Max pelo programa ficou marcada pelo relacionamento com a participante Francine, que namorou por um tempo após o reality. No BBB 9, um muro foi criado para separar os participantes entre os lados A e B. O vencedor fazia parte do lado B.

BBB 10: Marcelo Dourado - R$ 1,5 milhão

Marcelo Dourado já havia participado do programa em 2004, mas foi apenas na segunda participação, em 2010, que o brother terminou como campeão. Foi a primeira e a única vez em que isso aconteceu na história do reality.

À época, o prêmio passou a somar R$ 1,5 milhão. O lutador terminou recebendo 60% dos votos do público.

BBB 11: Maria Melilo - R$ 1,5 milhão

Em 2011, foi a vez de Maria Melilo vencer o programa. Ela recebeu 43% dos votos e conquistou o público pelo bom-humor.

BBB 12: Fael - R$ 1,5 milhão

Fael foi o grande vencedor do BBB 12, recebendo a alta taxa de aprovação de 92% dos votos. À época, o programa era dividido entre Selva e Praia e o brother fazia parte do time Praia. Fael também viveu um relacionamento com Noemí, intercambista espanhola do reality.

BBB 13: Fernanda Keulla - R$ 1,5 milhão

Fernanda Keulla foi a escolhida do público no BBB 13, somando 62,79% dos votos. A ex-sister seguiu a carreira de apresentadora após o programa e chegou a apresentar o Vídeo Show, na Rede Globo.

BBB 14: Vanessa Mesquita - R$ 1,5 milhão

Em 2014, o programa contou novamente com uma final feminina. Vanessa Mesquita terminou como a grande vencedora, somando 53% dos votos.

A passagem dela pelo programa ficou marcada pelo relacionamento com Clara, que foi a terceira colocada do reality.

BBB 15: Cézar Lima - R$ 1,5 milhão

Cézar Lima foi o escolhido do público no BBB 15, com 65% dos votos. A passagem do brother foi marcada pelos termos paranaenses usados pelo campeão.

BBB 16: Munik Nunes - R$ 1,5 milhão

Aos 19 anos, Munik Nunes foi a vencedora mais jovem da história do programa. A sister ficou conhecida pelo grupo que fez com outros participantes marcantes do BBB 16: Dona Geralda, Ronan e Ana Paula Renault.

BBB 17: Emilly Araújo - R$ 1,5 milhão

Em 2017, foi a vez de Emilly Araújo vencer o programa. A sister entrou no programa ao lado da irmã gêmea, Mayla Araújo, mas as duas tiveram de se enfrentar em um paredão. Ela recebeu 58% dos votos do público.

BBB 18: Gleici Damasceno - R$ 1,5 milhão

Gleici saiu como a grande vencedora da final disputada entre ela, Kaysar, Ana Clara e Ayrton. Ela recebeu 57,28% de aprovação do público.

Dentre os momentos mais marcantes da sister, estão o retorno dela de um paredão falso. Gleice escolheu usar uma das frases ditas por Clara, personagem de Bianca Bin na novela O Outro Lado do Paraíso: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”.

BBB 19: Paula Von Sperling - R$ 1,5 milhão

Em uma das vitórias mais controversas do Big Brother Brasil, Paula Von Sperling terminou como a grande campeã do BBB 19. Paula recebeu 61,09% dos votos na ocasião.

A passagem da advogada pelo programa foi criticada por falas racistas e intolerantes feitas por ela ao longo do reality.

BBB 20: Thelma - R$ 1,5 milhão

Um dos BBBs mais expressivos da história do programa, a 20ª edição do reality ficou marcada pela vitória de Thelminha. Pela primeira vez, a atração trouxe a participação de famosos, chamados como grupo Camarote.

Thelma enfrentou uma final com duas integrantes do grupo Camarote, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, mas terminou como a grande campeã, somando 44,1% dos votos.

BBB 21: Juliette - R$ 1,5 milhão

Em outra edição marcante do programa, Juliette se consagrou como uma das figuras mais queridas da história do BBB, vencendo com 90,15% dos votos. A sister também disputou a final ao lado de Camarotes: Fiuk e Camilla de Lucas.

A agora cantora se tornou a participante mais seguida de todas as edições do reality, acumulando 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela conquistou uma legião de fãs, apelidados de “cactos”.

BBB 22: Arthur Aguiar - R$ 1,5 milhão

Em 2022, o BBB teve a primeira final masculina da história e também o primeiro participante do grupo Camarote a vencer o programa. Arthur Aguiar disputou a final contra os também Camarotes Paulo André e Douglas Silva, mas terminou como o grande campeão, somando 68,96% dos votos.

BBB 23: Amanda Meirelles - R$ 2,88 milhões

Na 23ª edição do reality, o público coroou novamente uma Pipoca como a grande vencedora. Amanda também disputou a final com duas Camarotes aliadas, Bruna Griphao e Aline Wirley, mas acabou levando a melhor.

A médica ganhou 68,9% dos votos. No discurso da vitória, Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, disse: “Como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma, personalidade. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Você estendeu a mão pra uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão pra você”.

BBB 24: Davi Brito - R$ 2,92 milhões