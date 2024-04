MAIOR PRÊMIO DA HISTÓRIA

Perseguição e tretas: como Davi construiu protagonismo que deu a ele o prêmio do BBB 24

Baiano foi o grande protagonista da edição

Gabriel Moura

Publicado em 17 de abril de 2024 às 00:56

Baiano foi o grande protagonista da edição Crédito: Globo

Lendo o ‘BBB 24’ como uma “novela da vida real”, a vitória de Davi transforma-se quase em uma clichê da coroação do protagonista. Durante os três meses de confinamento, todas as tramas que se desenrolaram na casa tiveram o dedo ou, na maioria das vezes, o corpo inteiro do soteropolitano.

Desde a inesquecível treta com Nizan, passando por 'psius' e 'calabresos', desembocando na derradeira desavença com a ex-aliada Beatriz, quase tudo no reality girou em torno de Davi. Lembram-se da época em que Wanessa parecia não tirar o nome do baiano da boca? A real é que todo telespectador do reality sofreu dos mesmos sintomas – seja fã ou hater.

Davi foi alvo de perseguição e se envolveu em tretas no BBB 24

O dia 14 de janeiro, segunda semana do BBB 24, pode parecer pré-histórico, mas foi fundamental para Davi. Após a eliminação de Thalyta (alguém lembra dela?), o baiano, um dos sobreviventes daquele paredão, foi tirar satisfação com Nizam, acusando-o de ser um dos responsáveis por colocá-lo na berlinda. Aquela briga foi a primeira vez que o motorista de app mobilizou o público para o seu lado.

Favoritismo que foi sacramentado durante o episódio do Calabreso. 1º de fevereiro, mês novo, treta nova – desta vez com Lucas Buda. Em meio ao bate boca, o baiano desestabilizou o rival ao atribuir-lhe o vulgo “Calabreso”. Bin Laden cravou: era gordofobia. Não era, e o público sabia.

Assim como tinha certeza que o “psiu” disparado contra Yasmin Brunet era inofensivo. Um mero sinônimo para “ei”, ou “venha cá, coisinha”. A casa não interpretou desta forma e seguiu perseguindo o rapaz em um movimento liderado por Wanessa.

Até então, ela não tinha feito um barraco com Davi, apenas ataques travestidos de conselhos dados pela frente e, majoritariamente, pelas costas. Maior 'vilã', a cantora nem deu ao público o gosto de votar por sua eliminação e deixou a casa após – polêmica – agressão ao baiano.

Generoso, Davi ainda conseguiu abrilhantar o geralmente modorrento final do BBB. Após o Sincerão do dia 8 de abril, o querido destrinchou o que considerou como uma persona egoísta de Beatriz durante todo o reality. A descendente de Mairi e Várzea da Roça não lidou bem com as verdades e, honrando o apelido de Berratriz, saiu gritando e batucando pela casa.

'Gírias regionais': falas de Davi geraram polêmicas

Não apenas de performances positivas viveu Davi durante os 100 dias. Falas “problemáticas” quase afastaram o baiano dos R$ 3 milhões.

A primeira ocorreu durante a já citada briga com Nizan após a eliminação de Thalyta (sério, quem é ela?). Em meio ao emaranhado de ofensas, o baiano ressaltou sua virilidade com a frase “eu sou homem, não sou viado”. Os haters apontaram homofobia, já os “davizeiros” colocaram panos quentes.

Cunharam-se as tais “gírias regionais”. Os apoiadores do baiano justificaram os termos com uma mistura de baianês com falta de letramento na luta contra preconceito por orientação sexual.

Outras falas se repetiram durante o programa, como 'a mulher, por ser mulher, tem que se colocar no lugar dela' ou ao sugerir que o uso de certas roupas faria um homem “parecer gay” e, aparentemente, “inferior”.

Por outro lado, o participante sofreu racismo dentro e fora da casa. O Ministério Público da Bahia chegou a abrir investigação sobre o caso e dados de alguns internautas suspeitos foram solicitados ao X (antigo Twitter).

Recordista de paredões, Davi foi ao paredão oito vezes

Davi também foi quem mais passou pelo paredão: oito vezes, sem contar outra que escapou na Prova Bate-Volta. Relembre as berlindas enfrentadas pelo brother:

Em um paredão com voto para ficar, Thalyta (sério...) deixou o jogo ao receber 22,71% dos votos, enquanto Juninho obteve 25,14%. Davi completou o embate triplo, com 52,15% dos votos.

No paredão de maior votação para seguir no programa, Pizane se despediu com 8,35% dos votos. Beatriz, com 28,44%, e Davi, com 63,21%, seguiram na casa. A disputa ultrapassou a marca de 30 milhões de votos.

Quando Marcus Vinicius saiu com a terceira maior rejeição da temporada, Davi estava lá. O aeromoço ganhou 84,86%, o baiano 12,07%, enquanto Isabelle somente 3,07% dos votos.

O paredão que alcançou o recorde de votos da edição marcou a saída de Michel, com 70,33% dos votos. O professor de Geografia perdeu a disputa contra Davi, que recebeu 28,73%, enquanto Alane acumulou apenas 0,94% dos votos. A disputa ultrapassou os 224 milhões de votos.

Logo em sua estreia no paredão, Leidy Elin foi eliminada com a maior rejeição da temporada: 88,33% dos votos. Na disputa, ela perdeu contra Davi, de 6,76%, MC Bin Laden, de 3,84% e Matteus, com 1,07% dos votos.

Último Camarote restante da casa, MC Bin Laden deixou a disputa do reality show em paredão duplo contra Davi. O funkeiro recebeu 80,34% dos votos, enquanto o baiano levou 19,66% dos votos.

Giovanna deu adeus à disputa pelo prêmio milionário e saiu como a 18ª eliminada do BBB 24, com 75,35% dos votos. A mineira perdeu o embate diante de Alane, com 20,06%, e Davi, com 4,59% dos votos.

Rei do ‘Bigfone’, Davi atendeu o telefone cinco vezes

Após se tocar que era o maior alvo da casa, Davi adotou a estratégia de torcer por um BigFone para escapar dos paredões. Então, ele foi para o gramado e esperou, esperou e esperou. Como recompensa, ele atendeu as “ligações” cinco vezes.

Em uma delas, ele ganhou imunidade e distribuiu nove pulseiras entre os colegas de confinamento – que foram fundamentais para a dinâmica de paredão da semana. Noutra, a voz robotizada anunciou que ele estava no paredão. As outras três foram meros “trotes”.

Davi quase apertou o botão de desistência no BBB 24

Davi pensou em apertar o botão da desistência Crédito: Reprodução

Em 11 de fevereiro, ainda no início no jogo, foi o momento mais delicado para o baiano. Demonstrando exaustão física e mental, Davi quase apertou o botão de desistência.

"Eu não aguento mais. As pessoas aqui só sabem julgar, só sabem ver o lado ruim. [...] Meu emocional está abalado e está me causando danos físicos. O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim? [...] Quando o botão ficar verde, eu vou abrir ele, vou apertar e vou embora”, desabafou ele para Isabelle na época.

Após apoio de Isabella e uma conversa com Boninho no confessionário, o baiano desistiu de desistir. Parte do diálogo com o “Big Boss” chegou a vazar.

"Você sabe com quem você tá falando, né!?", disparou Boninho. "Com quem?", quis saber o motorista. "Com o dono da porra toda", responde. "Você já sabia que isso era um jogo, então, você tem amigos e tem desafetos. Todo mundo tem isso na vida", completou.

Em determinado momento, ao falar que pensa em desistir, Boninho rebateu: "Você está consciente disso? Porque você perde a faculdade, perde tudo! Você é essa pessoa que eles acham que você é? Então, tá tudo certo", teria falado o diretor.

Davi foi o participante que mais faturou no BBB 24

Davi ganha carro Crédito: Reprodução

Mesmo com fama de azarado nas provas de liderança e anjo, a maré de sorte sorriu para o bolso baiano nas ações dos patrocinadores e na reta final do programa. Sem contar com os R$ 2,92 milhões, Davi foi o participante que mais acumulou prêmios em dinheiro nesta edição.

Davi faturou nada menos do que R$ 130 mil em dinheiro. Na sexta-feira (12), após ganhar a última prova do programa, o motorista de aplicativo conquistou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil. Nesta terça-feira (16), junto com o grande prêmio milionário, Davi levou para casa um carro de luxo avaliado em quase R$ 370 mil.

Veja tudo o que Davi ganhou no BBB 24

Um carro avaliado em quase R$ 370 mil (junto com o prêmio final)

Uma picape no valor de R$ 281,9 mil (prova de resistência que o garantiu na final);

R$ 100 mil + mais consultoria especializada de marca patrocinadora (prova do líder);

R$ 30 mil em dinheiro em dinâmicas;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular;

Bolsa de estudos integral, avaliada em mais de R$ 550 mil;