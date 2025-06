LUXO ANIMAL

Piscina, terapia e petiscos especiais: conheça as mordomias dos hotéis para pet

Serviços são oferecidos para diferentes tipos de estadia; confira

Larissa Almeida

Publicado em 20 de junho de 2025 às 07:00

Club do Focinho Crédito: Reprodução

Imagine ter à disposição uma casa grande em um local verde com piscina, acesso a terapias relaxantes, atividades sociais e comidas especiais como brinde. Imaginou? É essa programação, que não deve nada a um resort de luxo, que é oferecida a cães e gatos em hotéis voltados para pet. Em Salvador e Região Metropolitana, alguns estabelecimentos têm mordomias que incluem, ainda, músicas selecionadas para o relaxamento dos bichanos, tal como em um spa. >

No Hotel Pet Natureza, que fica situado no bairro de Cassange, em Salvador, cães e gatos vivem uma experiência integrada à natureza. Com atendimento individualizado, sem que haja contato com outros animais – a menos que esta seja uma demanda dos tutores –, os pets têm acesso a um quarto de três metros de comprimento e dois metros de largura de espaço interno, com área interna e externa, e piso de porcelanato que impedem que escorreguem. >

Entre as comodidades, estão ventiladores em cada quarto, luz azul terapêutica (cromoterapia), músicas relaxantes, proteção completa para evitar fuga, espaço amplo para passeios, dinâmicas e brincadeiras, passeios, comedouros e tapete emborrachado e monitoramento por cuidadores e câmera de segurança. Os tutores também são avisados do estado dos peludinhos de quatro patas pelo menos duas vezes por dia, com fotos e vídeos. >

Antes de fazer o check-in, os animais precisam passar por uma avaliação comportamental e clínica, ter carteira de vacinação atualizada, controle contra carrapatos, pulgas e mosquitos em dia, serem vermifugados, e terem à disposição a refeição a que está acostumado. No caso dos gatos, ainda é preciso que os tutores levem a caixinha de areia com a areia de preferência do felino. >

No Club do Focinho, hotel localizado no bairro de Piatã, em Salvador, os cães têm espaço para uma experiência de cão: mais de mil metros de área verde, bastante terra à disposição, piscina e atividades quase o dia todo. O local conta com uma equipe de estudantes de Medicina Veterinária, que coordena e acompanha cada um dos bichinhos. À noite, todos dormem onde quiserem na casa, sem separação. >

“Eles escolhem se dormem no sofá, no chão ou nas suas camas. É um dia recheado de atividades, porque eles não apenas correm. Temos a cromoterapia e o enriquecimento ambiental, que são coisas que fogem da ideia de que cão na creche ou no hotel só vai correr. Às vezes, eles gastam energia fuçando um casco, por exemplo”, pontua Luís Fernando Pereira, um dos sócios do Club do Focinho. >

O Hotel e Creche dos Aumigos, que fica localizado no bairro de Amaralina, oferece petiscos especiais para os cães que se hospedam, o que inclui frutas e verduras como brindes para as atividades – algumas delas com obstáculos, que estimulam e treinam os animais – que realizam. Além disso, o hotel conta com piscina, área ampla e convivência com outros bichos. >

“Não temos canil, então todos os cães aqui dormem juntos. Contudo, temos áreas diferentes para cães grandes, que ficam separados dos cães médios e pequenos. Por isso, exigimos a vacinação em dia, vermifugação, que estejam com antiparasitários e que não sejam agressivos com outros cães e outras pessoas”, detalha Rodrigo Dantas, um dos sócios do negócio. >

Já na Selpet, hotel situado em Lauro de Freitas, os animais têm monitoramento 24 horas, atividades que promovem o gasto de energia e estímulos cognitivos, garantindo que os cães realizem atividades relacionadas ao seu comportamento natural e bem-estar. >

“Durante esses períodos especiais, preparamos atividades temáticas com petiscos, brincadeiras e estímulos que tornam a experiência ainda mais divertida para os pets. É um momento de lazer com cheirinho de recompensa”, define Maielle Passos, sócio proprietária do estabelecimento.>